Das Avita Resort im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf ist auf Rang eins der Top-Thermen in Österreich. Foto: Bad Tatzmannsdorf Tourismus/Karl Schrotter

Zum sechsten Mal in Folge veröffentlicht der Reiseanbieter Travelcircus heuer seinen alljährlichen Thermen-Check. Aus 168 Thermen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden die besten gekürt. Dafür hat man zunächst 455 Thermen – auf werbefreier Basis, wie man betont – in diesen Ländern kontaktiert. In die Bewertung wurden anschließend alle Thermen mit aufgenommen, die sich bis zur Frist zurückgemeldet haben, sowie die Top 100 Thermen des letzten Jahres. Bei allen Top 100 Thermen des Vorjahres, die die nötigen Informationen nicht mitgeschickt haben, wurden diese selbst recherchiert – nach bestem Gewissen, wird versprochen.

Österreich bei Beliebtheit vorne

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden auch noch Faktoren wie Bekanntheit, Ausstattung, Preis-Leistungs-Verhältnis und die Beliebtheit untersucht. So zeigt sich zum Beispiel, dass sich auch in diesem Jahr im Ländervergleich gerade die österreichischen Thermen großer Beliebtheit auf Google und Tripadvisor erfreuen. "Auch dieses Jahr sichert sich Österreich mit durchschnittlich 4,22 von 5,00 Punkten den ersten Platz auf der Beliebtheitsskala", schreibt Travelcircus. Deutschlands Wellnessoasen kommen im Durchschnitt auf 4,07 Punkte und die der Schweiz auf 3,97 Punkte. (red, 23.12.2022)

Die Top-Ten-Thermen in Österreich sind: