19.40 REPORTAGE

Re: Für einen neuen Iran – Revolution im Exil Die iranische Diaspora in Europa schöpft Hoffnung: In der Heimat demonstrieren die Menschen für Freiheit. Eine Boxerin und eine Aktivistin kämpfen für die Revolution im Exil. Bis 20.15, Arte

20.15 WISSEN

Rituale, Esoterik, Aberglaube: Sinnsuche zwischen Spiritualität und Wissenschaft Christliche Kirchen verzeichnen Rekordaustritte, gleichzeitig halten viele Menschen an Ritualen fest. Die Doku prüft, was Aberglaube und was Wissenschaft ist. Ab 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen über Kirchen:_Hirten ohne Herden. Bis 22.00, 3sat

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Viren-Winter – Kinder in Gefahr? Darüber diskutieren bei Michael Fleischhacker Reinhold Kerbl (Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde), Journalistin Cornelia Stolze und Internist Marcus Franz. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Teuer, teurer, am teuersten: Geht die Schere zwischen Arm und Reich auf? / Scheitert der Erneuerbaren-Ausbau am Stromnetz? / Wie illegale Pyrotechnik nach Österreich gelangt. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Snowboarderin Anna Gasser, das Schauspieler-Paar Fritz Karl und Elena Uhlig sowie die beiden Kabarettisten Alfred Dorfer und Roland Düringer sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.05 ACTION-KLASSIKER

Dirty Harry (USA 1971, Don Siegel) 1971 schickte Don Siegel erstmals Clint Eastwood als zynischen Cop durch die Straßen San Franciscos. Einer der einflussreichsten Polizeithriller. Bis 1.00, ATV 2

23.45 FAMILIENDRAMA

Der Eissturm (The Ice Storm, USA 1997, Ang Lee) Partnertausch, sich selbst überlassene Teenager und ein Eissturm als Katalysator für tragische Ereignisse und Ernüchterung: In Ang Lees Verfilmung eines Romans von Rick Moody exemplifizieren zwei Familien die sozialen Verwerfungen der 70er-Jahre. Bis 1.30, RBB

Ernüchterung im Ehebett:Kevin Kline und Joan Allen in Ang Lees feinem Familiendrama "Der Eissturm", RBB, 23.45 Uhr. Foto: ARD Degeto / Studiocanal GmbH