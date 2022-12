Erst am Sonntag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen pakistanischen Soldaten und afghanischen Taliban-Kämpfern. Foto: APA/AFP/Abdul Basit

Islamabad – Bei einem Selbstmordattentat im Nordwesten Pakistans sind am Mittwoch mindestens zwei Menschen getötet worden. Weitere fünf seien bei dem Vorfall in der Region Nord-Waziristan an der afghanischen Grenze verletzt worden, hieß es aus Geheimdienstkreisen. Demnach rammte ein mit Sprengstoff beladenes Motorrad ein Militärfahrzeug. Die Polizei bestätigte den Anschlag. Bei den Opfern soll es sich um Zivilisten handeln. Unter den Toten ist auch der Attentäter.

Unklar, ob die Taliban dahinterstecken

Bisher bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Erst Ende November haben die pakistanischen Taliban (TTP) eine im Mai vereinbarte Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad für beendet erklärt und ihre Kämpfer zu Anschlägen im ganzen Land aufgerufen. Wenige Tage darauf reklamierten sie einen Selbstmordanschlag auf Sicherheitskräfte für sich, die eine Polio-Impfkampagne begleiteten.

An der gemeinsamen Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan kam es laut Behörden erst am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen pakistanischen Soldaten und afghanischen Taliban-Kämpfern. Nach pakistanischen Angaben seien mindestens sieben Menschen getötet und 22 verletzt worden.

Die pakistanischen Taliban

Die TTP ist eine Dachorganisation militanter islamistischer Gruppen, die mehrere Tausend Kämpfer umfassen soll. Sie folgen der gleichen rückwärtsgewandten Interpretation des Islam wie die afghanischen Taliban, die im August vergangenen Jahres in Kabul an die Macht kamen. Sie sind aber organisatorisch von ihnen getrennt.

Rund 80.000 Menschen sind der Gewalt der pakistanischen Taliban zum Opfer gefallen. Das pakistanische Militär trieb die Militanten zwischen 2008 und 2014 in einer Reihe von Offensiven nach Afghanistan. Seit dem Fall Kabuls an die afghanischen Taliban hat sich die TTP in ihren ehemaligen Hochburgen an der afghanischen Grenze neu formiert. (APA, red, 14.12.2022)