als erste große Bank in Österreich unterstützt die Erste Bank ab sofort Google Pay. Mobiles Aber warum war das Bezahlen mit Android-Smartphone und Smartwatch bisher nur ausgewählten Banken vorbehalten? Wir geben die Antworten.

Das neue Flaggschiff von Motorola verspricht High End zu einem attraktiven Preis. Im Praxistest überrascht es mit guter Software und kurzen Ladezeiten.

Außerdem gibt es ein erneut ein trauriges Update zu Twitter, offenbar schon 2023 iPhones mit USB-C und in Sachen Games schauen wir uns das Spiel "High on Life" an, das von den "Rick and Morty"-Machern geschaffen wurde.

Erste Bank bietet ab sofort Unterstützung für Google Pay

Motorola Edge 30 Ultra: Eine kantige Überraschung

Twitter-Angestellte haben keinen Zugriff mehr auf den Quellcode

"High on Life" ist interaktiver Wahnsinn im schrägsten "Rick and Morty"-Stil

Billige Salzbatterie soll viermal mehr Strom speichern als Lithium-Akkus

iPhone 15: Pro-Modelle mit USB-C bekommen schnellere Übertragungsraten

Binance: Milliardenbeträge in 24 Stunden abgezogen

USA wollen Huawei und TikTok auf "schwarze Liste" setzen

Ein Spiel über bunte Gummi-Enten erobert die Gaming-Welt