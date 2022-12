Experten kritisieren in einem STANDARD-Rundruf die Einmalwirkung, die verpuffen könnte, und den zu weit gezogenen Kreis an Adressaten

Die hohen Heizkosten stellen manche Menschen vor große Probleme. Nun solle es für bedürftige Menschen weitere Hilfen geben, die Treffsicherheit wird aber bezweifelt. Foto: imago / achim duwentäster

Auch wenn die Regierung wieder tief in den Steuertopf greift – als nachhaltig betrachten vom STANDARD befragte Experten das geschnürte Hilfspaket nicht. "Ich sehe prinzipiell zwei Probleme", sagt Joel Tölgyes vom gewerkschaftsnahen Momentum-Institut. "Das Erste ist, dass es sich wieder um eine Einmalzahlung und keine dauerhafte Lösung handelt. Die Energiepreise werden aber auch im kommenden Winter hoch sein, dann wird man wieder aufstocken müssen."

Zweites Problem: Der Heizkostenzuschuss nehme zwar Rücksicht auf die Einkommenssituation, nicht aber auf die individuelle Betroffenheit von Haushalten. Wenn Menschen in einer gut isolierten Wohnung leben, brauchen sie gar nicht so viel mehr an Zuschuss. Bei einem einkommensschwächeren Haushalt mit schlecht isolierter Wohnung reicht der Zuschuss möglicherweise nicht. Besser wäre laut Tölgyes eine Gaspreisbremse nach deutschem Vorbild, weil das inflationsdämpfend wirke. Für Pellets, Heizöl oder andere Brennstoffe könnte ein Kontingent pro Jahr festgelegt werden, das ebenfalls günstiger ist.

Für manche zu wenig, für andere zu viel



Marcell Göttert vom liberalen Thinktank Agenda Austria stellt die Treffgenauigkeit der Maßnahmen infrage. Wenn das untere Einkommensdrittel mit dem Heizkostenzuschuss adressiert werde, seien knapp vier Millionen Haushalte gemeint, die im Schnitt 340 Euro zusätzlich erhalten würden. "Noch zielgerichteter vorzugehen wäre sinnvoller", meint Göttert.

Im Winter 2019/20 lagen die durchschnittlichen Heizkosten laut Berechnungen von Agenda Austria bei 1200 Euro pro Haushalt – alle Heizformen inkludiert außer Strom. 2160 Euro sind es neuesten Berechnungen zufolge heuer im Schnitt, 960 Euro mehr – mit Ausreißern von einigen 1000 Euro nach oben. Für manche sei die Aufstockung schlicht zu wenig, sagt Göttert. 2023 müssten die Maßnahmen ohnehin im Lichte der dann geltenden Energiepreise überprüft werden. (Günther Strobl, 14.12.2022)