Nach dem Aus am Rosenhügel sollen zwei Filmproduktionshallen als "HQ7 Studios" bis Ende 2024 in Simmering entstehen

Foto: LBS Redl

Wien – Unter dem Namen HQ7 Studios wird in Wien ein neues Filmstudio mit zwei Filmproduktionshallen auf dem ehemaligen Hafengelände in Wien-Simmering geplant, wie auf einer Pressekonferenz verkündet wurde. Die bisher leerstehenden Hallen wurden bereits provisorisch für Filmproduktionen genutzt, sollen nun aber umfassend ausgebaut werden. Realisiert wird das Projekt vom Eigentümer Hafen Wien, einem Unternehmen der Wien-Holding, und dem Betreiber HQ7 Studios, einem Unternehmen der CC Real International. Mit einer Investitionssumme von neun Millionen Euro, so Kurt Gollwitzer, Geschäftsführer der Wien-Holding, sollen auf 3300 Quadratmetern zwei Studiohallen entstehen, die den neuesten internationalen Standards entsprechen.

Baubeginn ist im Frühjahr 2023, die geplante Fertigstellung Ende 2024. Durch die schalldichte Ausstattung können zwei separate Bewegtbildproduktionen gleichzeitig in den jeweils 13 Meter hohen Hallen operieren. Auch Produktionsbüros und Räumlichkeiten für Kostüm, Maske und Ateliers können in dem Simmeringer Komplex angemietet werden.

Der Wirtschaftssprecher der Neos Wien, Markus Orning, betont weiters die Nachhaltigkeit des Projekts. Auf dem Geländedach sind 704 Solarpaneele geplant, mit denen die Filmhallen mit grünem Strom versorgt werden können. Eine jährliche Stromproduktion von 283. 000 Kilowattstunden wird erwartet, was einer CO2-Einsparung von 80.000 Kilogramm im Jahr gleichkommt. Nach dem Aus für die Rosenhügel-Filmstudios 2014 finden nun, zehn Jahre später, die heimische wie die internationale Filmbranche in Wien ein neues Obdach. (Valerie Dirk, 14.12.2022)