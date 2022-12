In dieser Galerie: 3 Bilder Nike, ... Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/JUSTIN SULL Adidas ... Foto: AFP/Getty Images/Joe Raedle Und Puma rüsten die 32 Teilnehmer der Weltmeisterschaft in Katar aus. Die Geschäfte liefen auch vor Ort insgesamt gut, schließlich kamen alle drei Unternehmen ins Halbfinale. Messi und Marokko waren die Glücksgriffe. Foto: IMAGO/mix1press

In Herzogenaurach bei Nürnberg dürften spätestens am Dienstagabend die Korken geknallt haben – denn Argentiniens Superstar Lionel Messi steht nach seiner nächsten Gala und dem Abpfiff im Halbfinale gegen Kroatien (3:0) im Endspiel. Und der 35-Jährige ist das Aushängeschild der WM-Kampagne von Adidas in Katar.

Kein Wunder, dass sich Shirts der Albiceleste in Argentinien wie warme Semmeln verkaufen. Schon zuvor hatte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen festgestellt, dass es eine besonders starke Nachfrage nach Trikots und weiteren Fußballprodukten "aktuell in Südamerika und am Veranstaltungsort selbst" gebe.

Testimonial Messi war also ein Glücksgriff für das bayerische Unternehmen. Schafft der sechsmalige Weltfußballer am Sonntag erstmals in seiner Karriere den WM-Triumph, dürfte dies die Verkaufszahlen von Adidas in Messis Heimat nochmals befeuern.

Noch zweimal Werbung

Die Konkurrenz der Ausrüster bei der Fußball-WM in Katar ist fast entschieden, aber nur fast. Noch zwei Turnierspiele stehen am Wochenende an, die die Verkaufszahlen nochmals beeinflussen können.

Laut Global Data sei die Sichtbarkeit von Nike mit 13 ausgestatteten WM-Startern auf mehr als 40 Prozent gestiegen. Adidas hatte sieben, Puma sechs Mannschaften am Start. Aber Messi steht im Endspiel. Nike-Stars wie Neymar, Cristiano Ronaldo und Harry Kane sind dagegen schon draußen.

Bisher gibt Nike im Wettstreit der Ausrüster den Ton an. Der US-Gigant hat bis August 2022 in den vergangenen zwölf Monaten nach Angaben von The Athletic einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro gemacht, der Gewinn betrug 5,8 Milliarden Euro. Zuletzt hatte Adidas aufgrund der schwierigen Weltwirtschaftslage vor schwächerem Gewinn und Umsatz 2022 gewarnt. Der Gewinn soll um zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr auf rund eine halbe Milliarde Euro sinken.

Adidas bewertet die umstrittene Endrunde im Emirat allerdings so oder so positiv. "Wir sind mit dem WM-Geschäft absolut zufrieden. Wir erwarten einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro durch die WM, wovon der Großteil im vierten Quartal 2022 anfallen wird", sagte Brüggen.

Zuwachs im Fußball

Bereits in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 sei der Umsatz im Bereich Fußball um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. Brüggen: "Auch im Vergleich zur WM 2018 verzeichnen wir eine stärkere Nachfrage."

Dass die deutsche Mannschaft als klassischer Adidas-Vertreter wie schon vor vier Jahren in Russland nach der Gruppenphase nicht mehr mit von der Partie ist, war natürlich eine Enttäuschung. Auch das Aus von Ex-Weltmeister Spanien war so nicht einkalkuliert worden. Immerhin bleiben allerdings die Trikots in der Regel zwei Jahre im Handel. Somit besteht die Chance, die Verkaufszahlen noch nach oben zu schrauben.

Der Traum, ein Ball

Der offizielle Spielball "Al Rihla" gehört nach Angaben von Adidas weltweit zu den Bestsellern. Nun wurde für die Halbfinale, das Endspiel und Spiel um Platz drei der neue Spielball "Al Hilm" aufgelegt – der Name "Der Traum" gilt auch für den Hersteller. "Al Hilm" hat freilich die gleichen Flugeigenschaften wie "Al Rihla", ein Wechsel während des Turniers wäre unmöglich.

Einen großen Coup landete indes der zweite fränkische Sportartikelhersteller, Puma. Als Glücksfall erwies sich Halbfinalist Marokko. Als erstes afrikanisches Land zogen die Löwen vom Atlas in eine Vorschlussrunde ein. Fandressen waren zumindest in Katar vor dem zweiten Halbfinale selbst restlos ausverkauft. Kroatien und Frankreich (beide Nike) komplettieren neben dem Adidas-Team Argentinien das Quartett in den letzten vier WM-Partien. (sid, red, 15.12.2022)