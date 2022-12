In "Horse Tales" wird die offene Welt auf dem Pferderücken erkundet. Foto: Aesir Interactive

Mit dem Gaming-Adventkalender vergibt DER STANDARD jeden Tag Codes für Gaming-Highlights aus dem Jahr 2022 an ausgewählte Gewinnerinnen und Gewinner. Nachdem es zuletzt eher brutal und düster zugegangen ist, haben wir diesmal ein Game im Gepäck, das ab drei Jahren freigegeben ist.

Adventkalender-Tür #15: "Horse Tales: Rette Emerald Valley"

Bei "Horse Tales: Rette Emerald Valley" wollen wir eigentlich einen schönen Urlaub bei unserer Tante verbringen. Doch das Familienanwesen ist total heruntergekommen, und nun müssen wir es renovieren. Dabei treffen wir Inselbewohner, schließen neue Freundschaften – und widmen uns der Züchtung, Zähmung und Dressur unserer Pferde. Und natürlich gibt es auch Pferderennen sowie die Möglichkeit, die offene Welt auf dem treuen Gaul zu erkunden.

astragon

Wir vergeben jeweils einen Code für PC, PS 4 und PS 5. Um an der Verlosung von einem dieser Keys teilnehmen zu können, schreiben Sie eine E-Mail mit der gewünschten Plattform an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at und beantworten die folgende Frage im Betreff: Wie heißt der Schreiner in "Horse Tales: Rette Emerald Valley"?

Die Redaktion wählt anschließend drei Personen aus, die in den Genuss des Games kommen. Wir wünschen viel Erfolg! (red, 15.12.2022)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Beim "Gaming-Adventkalender" handelt es sich um ein redaktionelles Projekt des STANDARD. Die Codes werden freundlicherweise von den Publishern zur Verfügung gestellt, es gibt jedoch keinerlei monetäre Gegenleistung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des STANDARD sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse.