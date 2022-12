Nur die allerhöchsten Würdenträger bekommen bei der WM so wirklich alle Wünsche erfüllt. Fußballspiele treten da schon mal in den Hintergrund

In dieser Galerie: 2 Bilder Ein paar VIPs sehen sich das Spiel Frankreich gegen Polen an. REUTERS/Lee Smith Leere VIP-Plätze im Khalifa International Stadium. APA/AFP/ANTONIN THUILLIER

Ein Emir steht nicht im Stau, ein Emir geht nicht zu Fuß zum Stadion, ein Emir schüttelt nur Hände, die er schütteln will. Nirgends wird das deutlicher als im Al-Bayt-Stadion, wo eine majestätische Auffahrt direkt zu dem in Zelt-Optik gehaltenen Prunkbau führt – aber nur für die VVIPs. Ja, bei Katars WM reicht es nicht, Very Important zu sein. Gewöhnliche, schäbige VIPs müssen auch mal gemeinsam Bus fahren, während die Very Very Important Persons von schwarzen SUVs zu ihrem eigenen Sondereingang kutschiert werden – natürlich über eine eigens abgeriegelte Spur.

Das Extra-V ist den allerhöchsten Würdenträgern vorbehalten: Dem Emir samt engster Entourage, Würdenträgern anderer Staaten und natürlich Fifa-Sonnenkönig Gianni Infantino. Einkaufen kann man sich in die noblen Sphären dem Vernehmen nach nicht. VIPs und VVIPs verbindet ein seltenes Privileg: Alkohol. Die billigsten Hospitality-Pakete um 900 Euro berechtigen zu Streetfood, Wein und Bier. Wer für eine der privaten Suites gut 4500 Euro pro Nase blecht, isst sechs Gänge eines privaten Kochs und trinkt dazu von einem Barkeeper auf Wunsch gezauberte Cocktails.





Die Kulinarik scheint den Wichtigen offenbar gut zu munden – sogar in der zweiten Halbzeit des ersten Halbfinalspiels blieb ein großer Teil der besten Sitze leer. Prost Mahlzeit! (Martin Schauhuber, 14.12.2022)