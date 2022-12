Schmid will sich von Pecik immer wieder Autos geliehen haben. Die WKStA vermutet dahinter ein "Anfüttern" des Ex-Generalsekretärs im Finanzministerium. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Laut den jüngsten Einvernahmeprotokollen von Thomas Schmid bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wird Ex-Finanzminister Josef Pröll (ÖVP) in der Casinos-Causa entlastet. Das berichtet die Tageszeitung "Die Presse" am Mittwoch online. Pröll wird in der Casinos-Affäre seit drei Jahren als Beschuldigter geführt. Pröll war 2019 im Aufsichtsrat der Casinos Austria, als zwei Vorstandsmitglieder vorzeitig entlassen wurden.

Die WKStA vermutet, dass sei nur deshalb der Fall gewesen, damit Peter Sidlo, freiheitlicher Bezirksrat in Wien, nachrücken konnte. Schmid hingegen betont, politische Vereinbarungen hätte es nur in puncto Aufsichtsräte gegeben: "In der Schiefer-Schmid-Vereinbarung wurden zwischen den Regierungsparteien insbesondere Aufsichtsräte aufgeteilt, und zwar in den Unternehmen, in denen es wechselseitige Nominierungsrechte gab. Es hat (. . .) keine Vereinbarung zu Vorständen gegeben."

Belastende Aussagen über Investor Pecik

Belastet wird von Schmid hingegen Investor Ronny Pecik, der bis 2012 an der Telekom Austria AG beteiligt war, sie dann aber an das mexikanische Unternehmen América Móvil verkauft hatte. Pecik soll Schmid "angefüttert" haben, ihm einen Schneider vermittelt oder Autos geliehen haben. Dafür habe Schmid nichts bezahlt, aber: "Ich habe die Autos aber stets gereinigt und vollgetankt zurückgegeben", sagt Schmid. Die WKStA vermutet, dass sich Pecik dafür Gegenleistungen erwartete. Wie berichtet erklärte Peciks Anwalt Norbert Wess dazu, dass sein Mandant von Schmid "nie etwas gebraucht" und ihm lediglich Bitten erfüllt habe. Die Vorwürfe gingen ins Leere und seien ohnehin verjährt.

Schmid wiederholte zudem seine Behauptung, Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe bei ihm wegen einer Gehaltserhöhung für seine Lebensgefährtin interveniert – was kurz kategorisch zurückweist. (red, 14.12.2022)