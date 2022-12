Das ukrainische Kalush Orchestra tourt seit dem ESC-Sieg durch die USA und Europa. Am Wochenende singen sie in Wien

Das Kalush Orchestra, ESC-Gewinner 2022, gastiert in Wien. Foto: IVAN KOKOULIN

Bei ihrem Konzert Anfang Dezember in Bratislava bewiesen die sieben Mitglieder des Kalush Orchestra, dass sie mehr im Repertoire haben als nur den Song-Contest-Siegersong "Stefania". Sie veröffentlichten einige weitere Singles, etwa mit der finnischen Rockband The Rasmus oder dem polnischen Rapper Szpaku. In einem atemberaubenden Mix aus Rap, Beats, Folklore-Gesang, Flöten und Maultrommeln entzünden sie bei ihren Konzerten ein Feuerwerk an poetischen Hip-Hop-Songs.

Eurovision Song Contest

Obwohl die berührenden Texte einem Slawisch sprechenden Publikum zugänglicher sind, seien im Publikum immer fünfzig Prozent Nichtukrainer. "Aber rund fünfzig Prozent sind immer Ukrainer, egal wo wir singen", sagt der Folklore-Sänger und Flötist Timofiy Musytschuk im Interview. "Ukrainische Musik in Ecken der Welt zu präsentieren, wo wir sonst nie hinkämen, ist schon großartig. Und es ist wichtig, damit wir auf die Situation in unserem Land aufmerksam machen können." Bei jedem Konzert hängt an der Wand ein riesiger QR-Code, der zu einer Spendenseite führt. Dort kann für die Rettung des Unesco-Kulturerbe der Ukraine gespendet werden. Am Ende jedes Konzerts versteigern sie ihre Gitarren dafür.

In Billboard-Charts gelandet

Berühmt wurde das Kalush Orchestra durch seinen haushohen Song-Contest-Sieg im Mai. Noch immer werfen Kommentatoren diesem Sieg vor, rein politisch motiviert gewesen zu sein. Ein Vorwurf, den etwa auch Conchita Wurst 2014 und Jamala 2016 hören mussten. "Wir sehen den Gewinn immer noch als einen Erfolg des Liedes. Wir schrieben es ja vor dem Krieg, und damals handelten die Buchmacher uns schon in den Top Five", sagt Musytschuk.

Oleh Psiuk, Mastermind und Rapper der Band, ergänzt: "Natürlich begleiten politische Fragen den Eurovision Song Contest immer. Aber der Erfolg des Liedes spricht für sich, es wäre sonst nicht in den Billboard-Charts gelandet." Die Band ist vor allem stolz darauf, dass das Genre Hip-Hop erstmals den Eurovision Song Contest gewinnen konnte. Psiuk: "Hip-Hop ist zurzeit das wichtigste Musikgenre, also war auch das Eurovisionspublikum reif dafür."

Benefiz für Schulen in Irpin

Am 17. und 18. Dezember tritt das Kalush Orchestra im Muth auf, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, um dort eine neue Chorversion von "Stefania" zu singen. Weiters mit dabei sind das Janoska Ensemble, die Crossbones Trombones, das Chorus Juventus (der bei den Wiener Sängerknaben angesiedelte Chor mit allen Schülerinnen und Schülern) und die ehemaligen Song-Contest-Teilnehmer Tinkara Kovač und Ralf Eilands.

Das Konzert wird von der EU-Delegation bei den internationalen Organisationen in Wien veranstaltet. Der Reinerlös geht an technisches Equipment für die Schülerinnen und Schüler in Irpin, deren Schulen zerstört wurden. (Marco Schreuder, 15.12.2022)