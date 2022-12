Fast zwölf Monate voller interessanter literarischer Neuerscheinungen liegen hinter uns. Was war das beste Buch, das Sie heuer gelesen haben?

Mit einem guten Buch Raum und Zeit um sich herum vergessen, stundenlang in einer fesselnden Geschichte versinken, mit gut gezeichneten Charakteren mitfiebern, unerwartete Handlungsstränge verfolgen, in faszinierende Themen und neue Welten eintauchen ... ein gutes Buch zu lesen kann ein absoluter Genuss und eine große Bereicherung sein. 2022 lieferten viele Autorinnen und Autoren neue Gelegenheiten dazu, sodass man wirklich die Qual der Wahl hatte, welchem hochkarätigen Buch man sich zuerst widmen sollte.

"Boah, bin neugierig, wie das ausgeht!" Foto: Getty Images/Eva-Katalin Kondoros

Interessante Neuerscheinungen 2022



Im deutschsprachigen Raum ließen zahlreiche bekannte Autorinnen und Autoren mit Neuem aufhorchen – darunter Sebastian Fitzek mit "Mimik", Monika Helfer mit "Löwenherz" und Olga Tokarczuk mit "Anna In: Eine Reise zu den Katakomben der Welt". "Kummer aller Art" kam von Mariana Leky, "Die Wut, die bleibt" von Mareike Fallwickl. Uwe Tellkamp legte mit "Der Schlaf in den Uhren" seine lange erwartete Fortsetzung von "Der Turm" vor. "Zur See" ging es mit Dörte Hansen, und "Nachmittage" nahm Ferdinand von Schirach unter die Lupe.

Preisgekrönte Lesekost erschien von Kim de l'Horizon – "Blutbuch" wurde mit dem Deutschen Buchpreis 2022 ausgezeichnet. Und Verena Roßbacher sicherte sich mit "Mon Chéri und unsere demolierten Seelen" den Österreichischen Buchpreis 2022.

Auch etliche interessante Werke internationaler Autorinnen und Autoren wurden ins Deutsche übersetzt und bereicherten heuer den Buchmarkt, wie etwa "Zum Paradies" von Hanya Yanagihara, "Violeta" von Isabel Allende und "Lektionen" von Ian McEwan.

Was haben Sie heuer Gutes gelesen?

Mit welchem Buch haben Sie 2022 spannende Stunden verbracht? Welches konnten Sie gar nicht mehr aus der Hand legen? Welches hat Ihnen so gut gefallen, dass Sie es heuer zu Weihnachten verschenken? Und welches Buch haben Sie mit Genuss gelesen, das gar nicht brandneu ist, aber von Ihnen heuer entdeckt wurde? Teilen Sie Ihre Buchtipps mit der Community! (Daniela Herger, 20.12.2022)