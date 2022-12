Die Polizei ging gegen illegale Alkoholgeschäfte in der Region Bihar vor und nahm mehr als ein Dutzend Händler fest

Ein Mann wird mit Alkoholvergiftung ins Spital gebracht. Foto: APA/AFP/SAM PANTHAKY

Neu-Delhi – In Indien sind mehr als 20 Menschen durch gepanschten Alkohol gestorben. Die Todesfälle ereigneten sich im nordöstlichen Bundesstaat Bihar, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Dort ist der Verkauf und der Konsum von Alkohol verboten.

Mehrere Männer hatten sich den Angaben zufolge am Dienstag übergeben müssen. Ihr Zustand habe sich dann schnell verschlechtert. Drei von ihnen starben noch vor der Einlieferung ins Krankenhaus. Nach Angaben des Chefs des Krankenhauses im Bezirk Saran wurde bisher bei 22 Leichen eine Vergiftung durch gepanschten Alkohol nachgewiesen. Örtliche Medien berichteten über insgesamt 31 Todesopfer.

Kampf gegen illegale Alkoholgeschäfte

Die Polizei ging nach eigenen Angaben in der Folge gegen illegale Alkoholgeschäfte in der Region vor und nahm mehr als ein Dutzend Händler fest. In mehreren indischen Bundesstaaten gilt ein Alkoholverbot. Hunderte Menschen sterben landesweit jedes Jahr nach dem Genuss von billigem, illegal hergestelltem Alkohol. Im Juli kamen mehr als 40 Menschen im Bundesstaat Gujarat ums Leben. Im vergangenen Jahr waren fast hundert Menschen im Bundesstaat Punjab gestorben, nachdem sie gepanschten Alkohol getrunken hatten. (APA, 15.12.2022)