Auch Schlangen haben eine Klitoris, fanden Forschende nun heraus. Foto: imago images/imagebroker

Dass männliche Schlangen und Eidechsen über ein Penispaar, einen sogenannten Hemipenis, verfügen, ist schon länger bekannt und gut dokumentiert. Umso erstaunlicher erscheint es, dass die Klitoris bei weiblichen Schlangen bisher kein Gegenstand wissenschaftlicher Forschung war. Dass die Tiere überhaupt über eine Klitoris verfügen, war bislang nicht gesichert. Nun lieferten australische Forschende den Beweis: Auch Schlangen verfügen über eine noch dazu zweigeteilte Klitoris, eine Hemiklitoris.

Tote Natter als Beweisstück



Der erstmalige Nachweis, der im Fachjournal "Proceedings of the Royal Society B" beschrieben wird, gelang dem Forschungsteam anhand einer toten Natter und wurde in weiterer Folge an weiteren Schlangenarten festgestellt. Die schwer zu findenden, relativ kleinen Geschlechtsorgane waren Forschenden schon früher aufgefallen, wurden bisher allerdings fälschlicherweise als Duftdrüsen oder nicht ausgebildete Penisansätze missinterpretiert.

Dass die Klitoris bzw. Hemiklitoris von Schlangen nie Gegenstand der Forschung war, führt Studienautorin Megan Folwell von der University of Adelaide auf das Tabuthema "weibliche Genitalien" zurück, das im Gegensatz zu männlichen Geschlechtsteilen in der Wissenschaft notorisch vernachlässigt worden sei. "Es war eine Kombination von nicht wissen, wonach man Ausschau halten soll, und es auch nicht zu wollen", bringt es die Doktorandin auf den Punkt.

Auf der Abbildung b) ist die Position und das Aussehen der Hemiklitoris (HC) bei einer Todesotter zu sehen. Auch die Duftdrüsen "SG" und der Körperausgang, die sogenannte Kloake (CL), sind eingezeichnet. Foto: University of Adelaide

Durch das fehlende Interesse an weiblichen Geschlechtsorganen besitze man nur ein eingeschränktes Verständnis hinsichtlich der sexuellen Fortpflanzung bei Wirbeltieren. Auch die Hemiklitoris bei Schlangen, die bei den untersuchten Arten von unter einem Millimeter bis zu sieben Millimetern groß war, könnte bei der Fortpflanzung, aber auch beim Geschlechtsakt an sich eine deutlich wichtigere Rolle spielen als bisher angenommen.

Die Rolle der Klitoris bei Schlangen



So fanden die Forschenden eregierbares Gewebe, das mithilfe von Blut anschwellen kann, sowie Nervenzellen, die auf eine Berührungsempfindlichkeit hindeuten, wie sie auch von der Klitoris bei Säugetieren und dem Menschen bekannt ist. Das werfe die Frage auf, ob Schlangen auch so etwas wie Lust beim Geschlechtsakt empfinden könnten, wird Co-Autorin Jenna Crowe-Riddell im britischen "Guardian" zitiert.

Die Stimulation der Hemiklitoris könnte körperintern aber auch als Signal dienen, die Muskeln um den vaginalen Bereich zu entspannen sowie eine Lubrikation auszulösen und damit gleichsam das Risiko einer Verletzung durch den gehörnten Hemipenis zu verringern. Darüber hinaus könnte die hemiklitorale Stimulation auch den Eisprung auslösen und den sogenannten Legedarm darauf vorbereiten, dass Samen zugeführt und dort gespeichert wird. All diese Fragen seien in weiteren Studien zu klären, teilen die Forscherinnen mit.

Abgesehen von ihrer Größe unterscheiden sich die gefundenen Hemiklitoris, die auf der Unterseite von Schlangen unter der Haut versteckt sind, in ihrer Beschaffenheit und Form. Vipern etwa verfügen über eine vergleichsweise große, muskulöse Hemiklitoris, während andere Schlangenarten sehr dünne, langgezogene Organe aufweisen. Bei der untersuchten Natter wiederum habe die Klitoris eine herzartige Form besessen. Im Rahmen der Studie wurden insgesamt zehn Schlangen und neun Arten untersucht. (Martin Stepanek, 15.12.2022)