Nicht nur die Fans sprechen sich gegen die Super League aus.

Luxemburg – Ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) stärkt die Position der Uefa und der Fifa im Kampf gegen eine Super League. Die Super League dürfte zwar ihre eigene Fußballliga starten, könne dann aber nicht mehr parallel bei den Wettbewerben des Weltverbands und der Europäischen Fußballunion – wie zum Beispiel der Champions League – ohne der Erlaubnis der beiden Verbände teilnehmen.

Diese Ansicht vertrat der Generalanwalt Athanasios Rantos in seinen Schlussanträgen am Donnerstag in Luxemburg. Die Regeln der Uefa und der Fifa verstoßen demnach nicht gegen das Wettbewerbsrecht der EU. Die Uefa begrüßte das Gutachten und sah darin die Unterstützung, "um den Fußball in ganz Europa zu entwickeln". Dies sei ein "ermutigender Schritt" auf dem Weg, die bestehende "dynamische und demokratische" Struktur zu erhalten. "Die Meinung stärkt die zentrale Rolle der Verbände beim Schutz des Sports, dem Bewahren fundamentaler Prinzipien von sportlichen Erfolgen und dem offenen Zugang für ihre Mitglieder", teilte die Uefa mit.

Auch die Europäische Klubvereinigung ECA nahm das Gutachten positiv auf. Der Verbund von knapp 250 Vereinen bekräftigte in einer Mitteilung seine "starke Opposition" gegen die wenigen, die den europäischen Klubfußball stören und deren Werte untergraben wollen würden.

Verworfene Pläne



Hintergrund ist, dass zwölf Topklubs im April 2021 die Gründung einer Superliga verkündet hatten. Der Plan wurde nach starken Protesten von Ligen, Verbänden und Fans jedoch schnell wieder verworfen.

Die drei Spitzenvereine Real Madrid, Juventus Turin und FC Barcelona wollen aber weiterhin eine Super League als Konkurrenz zur Champions League der Uefa gründen. Die European Super League Company hatte daher Klage gegen die Uefa und die Fifa bei einem Gericht in Madrid eingereicht, das wiederum den EuGH angerufen hatte.

Konkret geht es um den Vorwurf, die Uefa und die Fifa handelten wie ein Kartell, weil sie sich der Gründung der European Super League widersetzt hätten. Das spanische Gericht hatte den EuGH gebeten, EU-Recht für das Verfahren auszulegen. Dabei geht es um Details etwa zur Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit, zum freien Dienstleistungs- und freien Kapitalverkehr.

Das Gutachten des Generalanwalts ist rechtlich nicht bindend, oft folgen die Richter seiner Ansicht aber. Mit einem Urteil wird in einigen Monaten gerechnet. Das Urteil des EuGH wird bindend sein, aber über die Klage entscheidet am Ende der spanische Gerichtshof. Dieser muss dabei aber die Antworten des EuGH berücksichtigen. (APA, 15.12.2022)