Temperaturschwankungen, die hohen Energiepreise sowie die Einsparbemühungen der Energieverbraucher und Energieverbraucherinnen seien etwa für die gesunkene Nachfrage verantwortlich. Foto: IMAGO/MiS

Wien – Der Gasverbrauch in Österreich ist zwischen August und November deutlich gesunken, teilte das Klimaministerium am Donnerstag mit. Je nach Monat lagen die Einsparungen im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der vergangenen fünf Jahre bei 8,3 bis 25,4 Prozent. Die EU fordert Einsparung von 15 Prozent von August 2022 bis März 2023. "Die Ergebnisse zeigen, dass sich unsere gemeinsamen Bemühungen auszahlen", so Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) in der Aussendung.

Die Gasnachfrage werde unter anderem von Temperaturschwankungen und dem damit verbundenen Heizbedarf, den Energiepreisen sowie den Einsparbemühungen der Energieverbraucher:innen bestimmt, erinnert das Klimaministerium. "Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die bei dieser gemeinsamen Kraftanstrengung mitgeholfen haben. Jeder Beitrag zählt, egal ob es die großen Verbraucher in der Wirtschaft sind oder die privaten Haushalte, die um einen oder zwei Grad weniger heizen", so Gewessler.

Der Gasverbrauch betrug im August 2022 3,2 Terawattstunden (TWh) (-1,1 TWh bzw. -25,4 Prozent), im September 4,92 TWh (-8,3 Prozent) und im Oktober 5,87 TWh (-24,7 Prozent). Im November machte der Gasverbrauch nach vorläufigen Zahlen 10,32 TWh aus (-16,5 Prozent). Die Daten für die Monate August, September und Oktober stammen von der E-Control, die vorläufigen Daten für November werden von der AGGM bereitgestellt. (APA, 15.12.2022)