Der Dokumentarfilm "Stams" zeigt den Alltag in der berühmten Skischule in Tirol. Foto: Panama Film KG, Stadtkino

Berlin – Der Dokumentarfilm "Stams" von Regisseur Bernhard Braunstein über das gleichnamige Skigymnasium in Tirol feiert bei dem Internationalen Filmfestival der Berlinale im Februar seine Weltpremiere in der Sektion Panorama. In "Stams" blickt der Regisseur für den Zeitraum eines Jahres hinter die Kulissen der Wintersport-Kaderschmiede und zeigt den penibel getakteten Alltag aus hartem Training, Unterricht, spärlicher Freizeit und Internatsleben. Österreichischer Kinostart ist am 3. März 2023.

"Stams" von Bernhard Braunstein feiert bei der Berlinale seine Weltpremiere. Stadtkino Filmverleih

Das Schigymnasium Stams ist eines der erfolgreichsten Ski-Internate der Welt. Nur ein bis zwei Prozent aller Schülerinnen und Schüler schaffen es am Ende, sich im Spitzensport durchzusetzen. Dabei zeugen die vielen Verletzungen und Physiotherapiestunden vom Risikosport, der hier betrieben wird.

Im weiteren Programm der Sektion Panorama sollen weiters Filme aus der Ukraine und dem Iran laufen. Das unabhängige Filmschaffen beeindrucke in diesem Jahr aus vielen Ecken der Welt. "Besonders imponieren die vielen Arbeiten von Filmschaffenden weltweit, die Krieg, systematischer Verfolgung und Unterdrückung mit ihren Filmen trotzen", teilte Sektionsleiter Michael Stütz am Donnerstag mit.

Neue Spielstätte: Verti Music Hall

So setzt sich der Animationsfilm "La Sirène" der iranischen Regisseurin Sepideh Farsi mit dem ersten Irak-Iran-Krieg auseinander, der Dokumentarfilm "Iron Butterflies" mit dem Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ukraine. Im Jugendprogramm "Generations" soll der iranische Film "Dreams' Gate" über kurdische Frauen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat laufen.

Welche Filme im Wettbewerb laufen und um den Goldenen Bären konkurrieren, soll am 23. Jänner bekanntgegeben werden. Veränderungen wird es bei den Spielstätten geben. So soll der Friedrichstadtpalast diesmal nicht bespielt werden, dafür aber etwa der Multifunktionsarena der Verti Music Hall in der Nähe der Warschauer Straße.

Die 73. Berlinale findet von 16. bis 26. Februar statt. Den Juryvorsitz führt in diesem Jahr Schauspielerin Kristen Stewart. (red, 15.12.2022)