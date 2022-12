Gemeinsam durch die Weihnachtszeit: Tauschen Sie sich im Forum aus! Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/yipengge

In ein paar Tagen ist der Spuk vorbei, und der normale Alltag stellt sich wieder ein. Während sich dieser Tage alles nur um Weihnachten dreht und gefühlt alle Menschen gestresst, aber dennoch glücklich dem Fest entgegenfiebern, merken andere Einsamkeit und Trauer in sich aufsteigen. Nicht für jeden Menschen ist Weihnachten ein Fest, auf das man sich freut.

Befindet man sich in einer schwierigen Lebensphase, hat vielleicht einen geliebten Menschen verloren, plagen einen finanzielle Sorgen, ist man womöglich gesundheitlich nicht fit oder steht auch seiner Familie nicht so nahe, kann diese Zeit schwierig und emotional belastend sein.

Wie geht es Ihnen zu Weihnachten?

Warum ist gerade diese Zeit emotional so schwierig? Was hilft Ihnen an diesen Tagen? Und was vermeiden Sie? Wie helfen Sie Freunden und Verwandten, für die Weihnachten emotional belastend ist? (wohl, 21.12.2022)