In dieser Galerie: 4 Bilder Vincent Kriechmayr unterwegs zu seinem 13. Weltcupsieg. Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI Und auf dem Weg zum ersten Saisonsieg für den ÖSV. Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI Zeit zum Anstoßen. Foto: AP/Alessandro Trovati Das ÖSV-Männer-Team im Partymodus. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Gröden – Die Durststrecke ist nach geschlechterübergreifend 17 Rennen beendet. Vincent Kriechmayr hat am Donnerstag mit seinem Erfolg in der verkürzten Abfahrt in Gröden für den ersten Saisonsieg des ÖSV gesorgt. Der Weltmeister aus Oberösterreicher gewann auf der Saslong in 1:25,44 Minuten nur um den Hauch von elf Hundertstel vor dem Schweizer Marco Odermatt und 13 Hundertstel vor Matthias Mayer.

Doppelter Befreiungsschlag

Für Kriechmayr war es der 13. Weltcuperfolg, der sechste in einer Abfahrt und sein erster nach dem Double aus Super-G und Abfahrt beim Weltcupfinale in Courchevel im März. Nicht nur für den ÖSV, auch für Kriechmayr selbst war es ein Befreiungsschlag. "Ich habe mein Leben riskiert und versucht, voll am Limit zu sein. Man hat ja bei den letzten Abfahrten gesehen, dass ich überhaupt nicht dabei bin", sagte der 31-Jährige im ORF. "Bei der Ciaslat habe ich mir vielleicht zwei Prozent Reserve gegeben. Aber das war meine beste Zeit bisher da herunter. Bei so einer verkürzten Abfahrt darf man keinen Millimeter herschenken. Ich habe versucht, von oben bis unten ziemlich am Limit zu bleiben."



Aleksander Aamodt Kilde (+0,26), der dreifache Saisonsieger und Gewinner der ersten beiden Abfahrten, kam diesmal nicht über Platz fünf hinaus. Der Norweger blieb knapp hinter dem Franzosen Johan Clarey (+0,23) und fiel damit auch im Gesamtweltcup weiter hinter Odermatt zurück. Sein Rückstand auf den Schweizer Gesamtweltcupsieger 2021/22 beträgt nun schon 175 Punkte. Odermatt, wie Kilde dreifacher Saisonsieger, muss zwar weiter auf seinen ersten Erfolg in einer Abfahrt warten, trauert dem knapp verpassten Triumph aber nicht nach: "Ich wusste nicht, ob ich heute in die Punkte fahre. Ich hatte aber ein Super-Gefühl. Ich habe gemerkt, es geht vorwärts."

Auch Mayer haderte nachher nicht, er wusste, wo er Zeit verloren hatte: "Ich habe mich gescheit reingeklemmt. Man wird immer irgendwo was finden. Über die Kamelbuckel hat es mich ein bisschen durchgestreckt, da habe ich sicherlich ein bisschen Zeit verloren."

Als drittbester Österreicher reihte sich Otmar Striedinger (0,53) als Zwölfter ein. Christopher Neumayer (0,83) und Stefan Babinsky (0,84) belegten die Plätze 21 und 22. Wie knapp es herging, zeigt die Ergebnisliste: Nicht weniger als 29 Läufer lagen innerhalb einer Sekunde.

Hemetsberger abgeworfen

Pech hatte der aufstrebende Daniel Hemetsberger. Der Oberösterreicher stürzte mit Zwischenbestzeit auf der Ciaslat-Wiese, kam jedoch ohne gröbere Blessuren davon. "Im Moment tut mir hauptsächlich das Gesicht weh. Die Lippen sind ein bisschen taub und die Nase", sagte der Zweite in der Abfahrt von Lake Louise.

Das erste von drei Rennen in Gröden war als Ersatz für die abgesagte Abfahrt in Beaver Creek ins Programm genommen worden. Nach dem Super-G am Freitag steigt am Samstag (jeweils 11.45 Uhr, live ORF 1) die klassische Abfahrt auf der Saslong, ehe am Sonntag und Montag im nahen Alta Badia zwei Riesentorläufe anstehen. (Thomas Hirner, 15.12.2022)

Ergebnisse der ersten zweier Weltcup-Abfahrten der alpinen Ski-Männer in St. Christina/Gröden vom Donnerstag:

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:25,44

2. Marco Odermatt (SUI) 1:25,55 +0,11

3. Matthias Mayer (AUT) 1:25,57 +0,13

4. Johan Clarey (FRA) 1:25,67 +0,23

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:25,70 +0,26

6. Josef Ferstl (GER) 1:25,72 +0,28

7. James Crawford (CAN) 1:25,76 +0,32

8. Nils Allegre (FRA) 1:25,88 +0,44

9. Beat Feuz (SUI) 1:25,93 +0,49

10. Stefan Rogentin (SUI) 1:25,94 +0,50

. Sam Morse (USA) 1:25,94 +0,50

12. Otmar Striedinger (AUT) 1:25,97 +0,53

13. Florian Schieder (ITA) 1:26,01 +0,57

14. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:26,05 +0,61

. Adrien Theaux (FRA) 1:26,05 +0,61

. Andreas Sander (GER) 1:26,05 +0,61

17. Niels Hintermann (SUI) 1:26,07 +0,63

18. Alexis Monney (SUI) 1:26,16 +0,72

19. Cyprien Sarrazin (FRA) 1:26,18 +0,74

20. Elian Lehto (FIN) 1:26,24 +0,80

21. Christopher Neumayer (AUT) 1:26,27 +0,83

22. Stefan Babinsky (AUT) 1:26,28 +0,84

23. Christof Innerhofer (ITA) 1:26,29 +0,85

. Jared Goldberg (USA) 1:26,29 +0,85

25. Matthieu Bailet (FRA) 1:26,30 +0,86

. Guglielmo Bosca (ITA) 1:26,30 +0,86

27. Markus Nordgaard Fossland (NOR) 1:26,31 +0,87

28. Blaise Giezendanner (FRA) 1:26,34 +0,90

29. Bryce Bennett (USA) 1:26,36 +0,92

30. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:26,45 +1,01

. Travis Ganong (USA) 1:26,45 +1,01

Weiter:

37. Julian Schütter (AUT) 1:26,90 +1,46

42. Christoph Krenn (AUT) 1:27,60 +2,16

Ausgeschieden: Daniel Hemetsberger (AUT), Dominik Schwaiger (GER)

Gesamtwertung (nach 8 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 600

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 425

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 252

4. Matthias Mayer (AUT) 246

5. Lucas Braathen (NOR) 215

6. Manuel Feller (AUT) 175

7. Alexis Pinturault (FRA) 162

8. James Crawford (CAN) 146

9. Henrik Kristoffersen (NOR) 145

10. Daniel Hemetsberger (AUT) 142

Abfahrt Männer (3):

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 245

2. Marco Odermatt (SUI) 220

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 169

4. Matthias Mayer (AUT) 160

5. Daniel Hemetsberger (AUT) 104

6. Johan Clarey (FRA) 103

. Beat Feuz (SUI) 103

8. James Crawford (CAN) 96

9. Ryan Cochran-Siegle (USA) 83

10. Niels Hintermann (SUI) 79

Mannschaft Männer (8):

1. Schweiz 1248

2. Österreich 1159

3. Norwegen 1034

4. Frankreich 609

5. Deutschland 503

Nationencup (17):

1. Schweiz 2527

2. Österreich 2178

3. Norwegen 1456

4. Italien 1128

5. Frankreich 866