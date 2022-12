13. Weltcupsieg für Vincent Kriechmayr. Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI

Gröden – Die Durststrecke ist beendet. Vincent Kriechmayr hat am Donnerstag mit seinem Erfolg in der verkürzten Abfahrt in Gröden für den ersten Saisonsieg des ÖSV gesorgt. Der Oberösterreicher gewann in 1:25,44 Minuten nur um den Hauch von elf Hundertstel vor dem Schweizer Marco Odermatt und 13 vor Matthias Mayer. Der dreifache Saisonsieger Aleksander Aamodt Kilde (+0,26) aus Norwegen kam diesmal nicht über Platz fünf hinaus.

Für Kriechmayr war es der 13. Weltcuperfolg, der sechste in einer Abfahrt und sein erster nach dem Double aus Super-G und Abfahrt beim Weltcupfinale in Courchevel im März.

Das erste von drei Rennen in Gröden war als Ersatz für die abgesagte Abfahrt in Beaver Creek ins Programm genommen worden. Nach dem Super-G am Freitag steigt am Samstag die klassische Abfahrt auf der Saslong, ehe am Sonntag und Montag im nahen Alta Badia zwei Riesentorläufe anstehen. (honz, 15.12.2022)