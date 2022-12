Die Schimpansen halten den Tierpark auch am Donnerstag noch auf Trab. Besuchende dürfen sich noch nicht frei bewegen. Foto: Helmut Spudich

Stockholm – Mehrere Schimpansen sind in einem Tierpark in Schweden aus ihrem Gehege ausgebrochen und erschossen worden. "Es ist ein unglaublich trauriger Tag", teilte der Park Furuvik bei Gävle, gut 150 Kilometer nördlich von Stockholm, am Mittwoch mit. Drei der sieben Schimpansen des Parks mussten nach Parkangaben aus Sicherheitsgründen erschossen werden – zunächst war gemeldet worden, vier seien getötet worden. Wie genau die Tiere ausbrechen konnten, war am Donnerstag weiter unklar, wie der Park in einer Mitteilung schrieb. Es handle sich um eine unheimlich tragische Situation.

Der Park hatte demnach nicht ausreichend Betäubungsmittel für alle Tiere zur Verfügung, weshalb die Entscheidung getroffen wurde, sie zu töten. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, sagte eine Sprecherin der Parkbetreibergesellschaft zu "TT". Wie die Affen aus dem Gehege ausbrechen konnten, blieb zunächst unklar.

Mehrere der aus dem Gehege getürmten Schimpansen halten ihren Tierpark am Donnerstag noch auf Trab. Die Nacht sei ruhig gewesen, die vier verbliebenen Tiere befänden sich im Schimpansenhaus, seien aber nicht in ihrem Gehege eingesperrt, teilte der Park mit. Dies bedeute, dass sich Menschen noch nicht frei im Park bewegen dürften. (APA, dpa, 15.12.2022)