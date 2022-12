"Kritik an Gernot Blümel war zulässig." Die Medienanwältin Maria Windhager verkündete am Donnerstag via Twitter die für ihren Mandanten Wolfgang Pechlaner frohe Botschaft. Im Juli 2021 ließ sich dieser auf dem Nachrichtendienst dazu hinreißen, die damals aktive türkise Regierung als "korrupt und machtgeil" zu bezeichnen. Daraufhin klagte ihn der damalige Finanzminister Gernot Blümel. Nun entschied das Oberlandesgericht Wien, dass die Kritik zulässig war.

Urteil korrigiert

Pechlaner war am Donnerstag um 11.20 Uhr vom Gericht geladen gewesen, um im Rahmen des von Blümel initiierten Prozesses befragt zu werden. Nachdem in erster Instanz vom Straflandesgericht zugunsten von Blümel entschieden worden war, durfte am Donnerstag der Angeklagte jubeln.

Seine Anwältin Windhager, die auch den STANDARD vertritt, wies in ihrem Twitter-Post allerdings darauf hin, dass das Urteil "kein Freibrief für die Verwendung des Vorwurfs 'korrupt'" ist. Es komme auf den "konkreten Kontext und ein entsprechendes Tatsachensubstrat an".

Pechlaner zeigte sich kurz darauf via Twitter zufrieden. "Euer Daumendrücken hat genutzt", lässt er seine Follower wissen. Die Kosten des Verfahrens trägt laut Pechlaner der Kläger: Gernot Blümel. (red, 15.12.2022)