In Grafenwörth (Bezirk Tulln, NÖ) errichtet die EVN eine schwimmende Photovoltaikanlage. Sie soll im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen. Foto: ho / Daniela Matejschek

Die Verwerfungen auf den internationalen Energiemärkten haben auch der EVN im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende September) schwer zugesetzt. Der Umsatz ist preisbedingt zwar kräftig um 70 Prozent auf mehr als vier Milliarden Euro gestiegen; das Konzernergebnis brach dafür um mehr als ein Drittel auf knapp 210 Millionen Euro ein.

Entspannung ist nicht in Sicht, zumal dem niederösterreichischen Landesenergieversorger (wie anderen Energieunternehmen im Übrigen auch) eine Forderung seitens der Republik droht – Stichwort Abschöpfung von Zufallsgewinnen. Aus diesem Titel könnte die EVN sich gezwungen sehen, einen Betrag in dreistelliger Millionenhöhe an den Fiskus abzuführen.

"Mehr als 100 oder 200 Millionen Euro"

"Je nachdem, wie sehr wir unsere Erneuerbaren-Investitionen anrechnen können, steht entweder ein Einser oder ein Zweier davor", sagte EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz bei der Bilanzpräsentation am Donnerstag. Das wären im günstigsten Fall etwas mehr als 100 Millionen Euro, schlechtestenfalls etwas mehr als 200 Millionen Euro. "In außergewöhnlichen Zeiten ist es gerechtfertigt, dass der Staat zu außergewöhnlichen Maßnahmen greift", sagte Szyszkowitz.

Entsprechend vorsichtig und in einem breiten Band fällt auch die Gewinnerwartung des EVN-Managements für kommendes Jahr aus. "Wir rechnen mit einem soliden Ergebnis in eine Bandbreite von 190 bis 250 Millionen Euro", sagte Szyszkowitz. Gemeint ist das Konzernergebnis, das im eben abgelaufenen Geschäftsjahr 209,6 Millionen Euro betragen hat, nach 325,3 Millionen Euro im Jahr davor.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung sollen neuerlich 52 Cent je Aktie als Dividende ausgeschüttet werden. Das entspreche in etwa der Hälfte des Jahresergebnisses. Die andere Hälfte soll reinvestiert werden. Auch in den kommenden Jahren will die EVN bei den Investitionen nicht geizen.

Keine Preiserhöhung

Mit 564 Millionen wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Rekordsumme investiert, drei Viertel davon seien in Niederösterreich ausgegeben worden. Mehr als 500 Millionen sollen es auch heuer und in den kommenden Jahren sein, mit Schwerpunkt Ausbau Erneuerbarer und Ertüchtigung der Netze. Zum Vergleich: Bis vor zwei Jahren bewegten sich die Investitionen bei der EVN bei jährlich 350 und 400 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung liegt bei einer Milliarde Euro.

Nach der kräftigen Preiserhöhung bei Strom Anfang September sei vorerst keine weitere Anhebung geplant, versicherte Vorstandssprecher Szyszkowitz. Gas hingegen wird in der Ostregion, also auch im Einzugsbereich der EVN, ab Februar teurer sein – je nach Verbrauch um monatlich rund elf bis 21 Euro. (Günther Strobl, 15.12.2022)