Glaube? Liebe! Hoffnung!: Ich in der Win-win-Situation

Geständnis: Ich bin wie Mbappé und Messi! Zumindest in einer Hinsicht. Ich will unbedingt gewinnen, vor allem, wenn es um Fußball geht. Da ist mir fast jedes Mittel recht. Wenn es nicht rundläuft, werde ich unrund – schon in der Schülerliga wurde ich, übrigens auch von Hans Krankls Vater, oft wegen Schirikritik oder gar -beleidigung ausgeschlossen. Sehr g’scheit war das natürlich nicht.

Aber man kriegt ja Routine. Bei der WM bin ich auf der sicheren Seite, für Katar hab ich mir eine ausgeklügelte Taktik zurechtgelegt. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich die Argentinier von Anfang an runtergeschrieben habe. Zuerst kündigte ich ihr frühes Straucheln an. Dann gab ich ihnen im Semifinale gegen Kroatien keine Chance. Und jetzt bin ich überzeugt, dass Frankreich siegen wird. Das bringt mich in eine Win-win-Situation. Entweder behalte ich recht. Oder es triumphieren doch die Argentinier, meine Argentinier. (Fritz Neumann)