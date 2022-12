Die Arbeitseinsätze haben laut Berichten von Betroffenen in den Betrieben des Hoteliers und an weiteren Standorten in Vorarlberg stattgefunden. Foto: Remko de Waal

Ein Kurs, der geflüchtete Frauen aus der Ukraine praxisfit für den Tourismus macht; während dessen sie in einem Ausbildungshotel verpflegt und an potenzielle Arbeitgeber vermittelt werden – und der eine gute Erfolgsbilanz ausweist: Dieses Konzept dürfte den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) überzeugt haben. Am Mittwoch wurde dem Hotelier Markus Kegele der Integrationspreis in der Kategorie Ukraine verliehen. Ein von ihm gepostetes Foto auf Instagram zeugt von der feierlichen Übergabe, bei der auch Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) anwesend war.

Profit mit Ukrainerinnen

Aber das Projekt hat auch einen Haken: Anfang November kamen massive Vorwürfe im Zusammenhang mit den Kursen ans Licht. Leihgabe, Schwarzarbeit, Ausbeutung: All das soll sich während des vom AMS geförderten Projekts im Frühjahr und Sommer 2022 zugetragen haben. Das hielten mehrere Ukrainerinnen in Gesprächen mit dem STANDARD damals fest. Dabei seien sie in Kegeles und anderen Betrieben eingespannt worden – um diese beispielsweise winterfit zu machen. Auch von der Zubereitung von Speisen für die Betriebe war die Rede. Und: Sie seien von falschen Versprechungen eines ukrainischen Mittelsmannes hergelockt worden, die sie überhaupt erst zur Kursteilnahme in Vorarlberg veranlassten.

Die Staatsanwaltschaft wurde aktiv und leitete Ermittlungen ein, die bislang andauern. Es gilt die Unschuldsvermutung. Kegele und das Wifi, die beide als Veranstalter fungieren und beachtliche Summen pro Teilnehmerin erhielten, weisen indes alle Vorwürfe strikt von sich und verweisen auf die Erfolgsquote bei der Arbeitsvermittlung: 297 von 303 Absolventinnen seien demnach in feste Arbeitsverhältnisse in Vorarlberg gelangt. Fast 80 Prozent hätten auch drei Monate danach noch einen Job.

"Besondere Leistungen"



Warum wird aber ein Projekt ausgezeichnet, das derzeit Gegenstand von Ermittlungen ist? Eine schriftliche und telefonische Anfrage vom STANDARD an den ÖIF blieb bislang unbeantwortet. Die massiven Vorwürfe scheinen jedenfalls keinen Widerspruch zu den "besonderen Leistungen für vertriebene Ukrainerinnen", für die es den mit 3.000 Euro dotierten Preis gab, dargestellt zu haben. (etom, 15.12.2022)