Nur zum Verständnis, die Hi-X65 Kopfhörer des österreichischen Herstellers Austrian Audio sind nicht für das Hören von MP3s am iPhone gedacht. Der hochwertige Kopfhörer richtet sich viel mehr an Audiophile, die vielleicht sogar beruflich mit Musik zu tun haben. Zusammen mit Austrian Audio verlost der STANDARD nun ein Set dieser Over-Ear-Headphones.



Gute Verarbeitung

Was die Verarbeitung betrifft, gibt sich der Kopfhörer keine Blößen. Der Kopfpolster ist mit Klettband angebracht und somit austauschbar. Die Cups lassen sich auf Wunsch drehen und einfalten, damit man ihn platzsparend verstauen kann. Mit 310 Gramm ist der Hi-X65 ein sehr leichter Over-Ear-Kopfhörer. Eurogamer.de schreibt, dass der Hi-X65 genau das ist, was er sein soll: "Ein leistungsstarkes Arbeitstier am Mischpult, das auch mehr als bereit ist, euch beeindruckenden Sound zu präsentieren, wenn ihr bereit seid, die entsprechende Quelle zu liefern."

Fakten

Bauform: ohrumschließend

System: offen

Frequenzbereich: 5 Hz – 28 kHz

Empfindlichkeit: 110 dBspl/V

Klirrfaktor (@ 1kHz): < 0.1%

Impedanz: 25 Ω • Nennbelastbarkeit: 150 mW

2 Kabel (abnehmbar): 3 m + 1.2 m • Stecker: 3.5 mm (1/8")

Adapter (inklusive): 3.5 mm auf 6.3 mm (1/8" to 1/4")

Abmessungen: 200 x 170 x 85 mm

Gewicht (ohne Kabel): 310 g

Teilnahme

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, sagen Sie uns doch bitte, ob Sie Verwendung für die Kopfhörer haben und in welcher Form Sie gedenken, diese einzusetzen. Wir freuen uns auf interessante, lustige oder einfach ehrliche Antworten.

Mitteilen können Sie uns Ihre Geschichten per Mail an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at oder als Posting im Forum. Wir freuen uns auf Ihre schönsten Erlebnisse!

Verlosung

Der Gewinner bzw. die Gewinnerin wird per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 21.12.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (red, 18.12.2022)