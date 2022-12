Die EU will die Menschen in der Ukraine gut über den Winter bringen, die Energiepreise senken helfen. Die Staaten haben aber vor allem sich selbst im Blick

Eigentlich sollte es beim EU-Gipfel um anderes gehen. Kanzler Nehammer wollte aber partout über Migration reden. Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Stell dir vor, es ist EU-Gipfel, aber das Thema, über das du aus innenpolitischen Gründen unbedingt diskutieren willst, steht gar nicht auf der Tagesordnung. Vor diesem kleinen Problem standen am Donnerstag beim Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis und der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer.

Der eine wollte im Kreis seiner Kollegen unbedingt Protest dagegen zum Ausdruck bringen, dass sein Land und Bulgarien im EU-Innenministerrat vor einer Woche am Beitritt zum Schengen-Raum gehindert wurden. Die Niederlande und Österreich hatten dagegen gestimmt, was Innenminister Gerhard Karner mit dem Anstieg bei illegaler Migration begründet hatte.

Der andere, also Nehammer, wollte deshalb im Europäischen Rat über Migration und Sicherung der EU-Außengrenzen reden: "Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen", sagte der Kanzler gleich bei seiner Ankunft zu Beginn des eintägigen Treffens. Das sei ein zentrales Thema. Er forderte die Verstärkung des Grenzzauns in Bulgarien mit finanziellen Mitteln der EU. Die Regierung in Sofia brauche nach eigenen Angaben zwei Milliarden Euro.

Auch Iohannis, Staatsoberhaupt in Bukarest, hatte auch eine Forderung: Es werde keinen Boykott gegen Österreich geben, aber die Schengen-Beitritte sollten so rasch als möglich über die Bühne gehen.

Künstliche Aufregung

Der Haken daran: Der Ständige Ratspräsident Charles Michel hatte, wie berichtet, explizit darum gebeten, sich mit diesen Themen, die auf Ministerebenen mit der EU-Kommission ohnehin durch neue Vorschläge weiterbehandelt werden, nicht zu lange aufzuhalten. Er setzte für die Zusammenkunft, die nach dem EU-Asean-Gipfel am Mittwoch schon die zweite in dieser Woche ist, Schengen, Migration und Grenzzäune gar nicht auf die Tagesordnung.

Nun ist es aber so, dass man Staatschefs und Regierungschefinnen nur schwer vorschreiben kann, worüber sie reden dürfen. Also sollten sie am Abend eines langen Tages, an dem es um weltpolitisch bedeutende Dinge wie den Krieg in der Ukraine, das neunte Sanktionspaket gegen Russland, das Gaspreisstützungspaket, Energie, Inflationsbekämpfung und die Beziehungen zu den USA gegangen war, ihre Anliegen vorbringen.

Eine Lücke fand sich. Im Einladungsbrief findet sich das Wort "Migration", in Zusammenhang mit einer gewünschten "strategischen Diskussion" zu südlichen Nachbarländern und EU-Erweiterung auf dem Westbalkan. So konnten Nehammer wie Iohannis locker zu Zäunen und Schengen-Grenzen switchen.

Polen blockiert mehrfach

Beschlüsse dazu waren ohnehin nicht zu erwarten, da die Dossiers nicht vorbereitet waren. Umso zentraler wurden die Hilfen für die Ukraine behandelt. Wie berichtet, werden die Staaten aus dem EU-Budget 18 Milliarden Euro an Zahlungshilfen an Kiew leisten, damit die Ukrainer gut durch den Winter kommen. Auch Waffenlieferungen werden um zwei Milliarden aufgestockt. Bei den Sanktionen gegen Russland soll es Ausnahmen bei Lieferungen von Nahrungs- und Düngemitteln geben. Polen blockte Sanktionen gegen Russland zunächst mit den drei baltischen Staaten ab, weil die Ausnahmen Schlupflöcher für Oligarchen bieten könnten. Warschau junktimierte auch einen Beschluss zur Einführung einer Mindeststeuer für Unternehmen. Warschau will, dass die Kommission 35 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds freimacht, die wegen Bedenken zur Rechtsstaatlichkeit nicht fix sind.

Weiter umstritten war ein Maßnahmenpaket zur Senkung der Gaspreise. Aber dabei zeichnet sich nach wochenlangen Blockaden bei den EU-Energieministern nun doch eine Lösung ab. Er sei optimistisch, dass man sich dabei schnell einigen werde, erklärte der deutsche Kanzler Olaf Scholz, eine "einvernehmliche Lösung" das Ziel. Sein Land steht am stärksten auf der Bremse, aus Sorge, dass ein zu niedrig angesetzter "Gaspreisdeckel", wie ihn Spanien, Griechenland und andere fordern, zu Engpässen auf den Märkten führen könnte. An der Einigung zum Gaspreis hängt ein Maßnahmenpaket zur Beschleunigung erneuerbarer Energie. (Thomas Mayer aus Brüssel, 15.12.2022)