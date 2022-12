Findologic hat einen neuen Eigentümer Grafik: Findologic

Das auf Suchlösungen für Online-Shops spezialisierte Salzburger Software-Unternehmen Findologic hat einen neuen Eigentümer. Die finnische Nosto-Gruppe hat am Donnerstag in einer Aussendung die Übernahme der im Jahr 2008 gegründeten IT-Firma bekannt gegeben. Der Kaufpreis blieb unter Verschluss. Findologic betreibt Standorte in Salzburg, München und London. Alle 50 Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb, Marketing und Entwicklung sollen übernommen werden.

Funktionen

Der Unternehmensgründer und bisherige Geschäftsführer Matthias Heimbeck wird eine neue Funktion in der Gruppe erhalten. Findologic zählt im deutschsprachigen Raum zu den führenden Anbietern im Bereich Suchtechnologie im Online-Handel. Eine Software sorgt dafür, dass jene Artikel im Onlineshop gefunden werden, die der User auch wirklich sucht. Dazu wird das Verhalten der Nutzer mit Hilfe künstlicher Intelligenz analysiert. Ein Programm erkennt anhand von Suchanfragen und Nutzerverhalten, ob Kunden etwa gezielt nach einem bestimmen Produkt suchen oder sich einfach inspirieren lassen wollen. Das Angebot wird dann entsprechend angepasst.

Der neue Eigentümer Nosto expandierte zuletzt stark und ist mittlerweile weltweit im Bereich von Technologie für die Suche von E-Commerce-Webseiten tätig. Mit der Integration von Findologic sollen Softwarelösungen für die Suche nach Produkten zusammengeführt werden. So sollen etwa die im Hintergrund gespeicherten Suchdaten dazu führen, dass die Online-Präsentation einer Firma von jenem Moment an personalisiert werden kann, in dem ein Kunde auf der Website landet, erklärte etwa Tuukka Häkkinen, Global Head of Product bei Nosto. (APA, 15.12.2022)