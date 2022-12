Beim europäischen Mediendesign-Wettbewerb European Newspaper Award holte der STANDARD in diesem Jahr gleich sieben Auszeichnungen: Vier Zeitungslayouts wurden ausgezeichnet – der ALBUM-Adventkalender, zwei Stories der AGENDA-Strecke am Wochenende und eine Seite zwei; zudem zwei Datenvisualisierungen online und die Projektion des STANDARD-Forums auf das Leopold-Museum im Wiener Museumsquartier in der Kategorie Multimedia Storytelling.

Der Adventkalender des STANDARD-Album 2021 ... STANDARD ... wurde bei den European Newspaper Awards in der Kategorie Zeitungsbeilagen für besondere Anlässe ausgezeichnet. Bestückt wurde er mit Beiträgen aus der ganzen Redaktion, koordiniert von Mia Eidlhuber, Stefan Gmünder und Torben Pollerhof, gestaltet von Claudia Machado. STANDARD Die AGENDA-Seite zu den Wahlen in Italien wurde in der Kategorie News-Seiten/Wahlen prämiert – ein ressortübergreifender Schwerpunkt von Außenpolitik (Gianluca Wallisch) und Chronik/Innenpolitik (Giuli Fink), gestaltet und illustriert von Art Director Armin Karner. STANDARD In der Kategorie News-Seiten/Umweltschutz wurde diese Seite 2 des STANDARD über Kernenergie mit einem European Newspaper Award bedacht. Ein ressortübergreifender Schwerpunkt von Edition Zukunft (Philip Pramer), Wissenschaft (Klaus Taschwer) und Wirtschaft (Luise Ungerboeck), gestaltet von Christian Hlinak, illustriert von Fatih Aydogdu. STANDARD Der vierte European Newspaper Award ging für diese... STANDARD ... Doppelseite mit einer Bilanz über zwei Jahre Corona-Pandemie ausgezeichnet. Kategorie: News-Seiten/Corona-Krise. Ein ressortübergreifender Schwerpunkt von Chronik/Innenpolitik (Katharina Mittelstaedt, Gerald John, David Krutzler) und Gesundheit (Magdalena Pötsch), gestaltet und illustriert von Art Director Armin Karner. STANDARD Zwei Jahre Corona-Krise als Datenvisualisierung bescherten dem STANDARD eine Auszeichnung in der Kategorie Infografik Online. Entwickelt vom Team Interaktiv/Daten (Michael Matzenberger, Robin Kohrs, Daniela Yeoh), gestaltet von Sebastian Kienzl. STANDARD Diese Datenvisualisierung mit drei Weltklima-Szenarien war eine von zwei Auszeichnungen in der Kategorie Online Storytelling/Innovation Online. Ein ressortübergreifendes Projekt vom Team Interaktiv/Daten (Sebastian Kienzl & Moritz Leidinger), Edition Zukunft (Philip Pramer) und Wirtschaft (Nora Laufer). STANDARD In der Kategorie Multimedia Storytelling zeichnete die Jury der European Newspaper Awards auch diese STANDARD-Aktion im öffentlichen Raum aus: Foren des STANDARD wurden live auf die Fassade des Leopold-Museums im Wiener Museumsquartier projiziert (hier der Bericht dazu). Eine Kooperation der Abteilungen User Generated Content und Marketing des STANDARD mit Hello Werbeagentur und Luminé Projektion. (red, 16.12.2022) STANDARD