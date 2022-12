Lars Eidinger hat Meinungen. Ein Germany's Next Topmodel wird zum zweiten Mal Mama. Die Celebrity-News der Woche

Dass das hier nicht das Weihnachtskarten-Bild von König Charles III und seiner Ehefrau Camilla ist, erkennen Geübte daran, dass der König nicht im Vordergrund steht. Foto: Reuters / Henry Nicholls

Weihnachten steht vor der Tür. Während die einen Karten mit Fotos von sich selbst verschicken, verkünden andere vermeintlich kluge Erkenntnisse und andere tatsächlich tolle Neuigkeiten. Einen Überblick gibt wie immer der "Prominente Platz".

Weihnachtsgrüße der Royals

In der Weihnachtszeit verschicken die Britischen Royals traditionell Karten mit Fotos von sich. Wenn das Konterfeit nahestehender Verwandter Münzen ziert, gibt es diesbezüglich offenbar keine Gedanken à la "Ich bin weder ein niedliches Haustier noch ein süßes Kind. Warum soll irgendjemand eine Karte mit meinem Gesicht darauf wollen?".

Charles und Camilla sind auf ihren Karten bei den Braemar Games im September dieses Jahres zu sehen. Zeitreisende wüssten nicht, ob das Foto nicht doch aus 1950 stammt. Denn die Inszenierung ist nicht nur traditionell, weil der König Tweed und seine Ehefrau ein ausgefallenes Hutmodell trägt. Schon fast rückwärtsgewandt ist die Haltung der beiden auf dem Bild. Der König ist im Profil zu sehen und blickt aus dem Bild. Wer weiß, vielleicht in seine Zukunft? Das würde jedenfalls den ernsten Gesichtsausdruck erklären. In der Gegenwart – Sie erinnern sich, wir schreiben das Jahr 2022 – steht Camilla im Hintergrund ihres Mannes und hat zumindest auf dem Bild der offiziellen Weihnachtskarten des Britischen Königshauses nur Augen und ein Lächeln für ihren Ehemann.

"Modern" nennen viele Medien dagegen die Weihnachtskarten von Charles ältestem Sohn William. Der ist auf dem Bild mit seiner Ehefrau Catherine zu sehen, die drei gemeinsamen Kinder halten die beiden mit ihren Händen zusammen. Im Gegensatz zu seinem Vater zeigt Williams Familie sich in einem zeitgemäßeren, ja fast schon legeren Stil: Die Kinder sind angezogen, so wie Kinder eben angezogen sind. Die beiden Erwachsenen tragen Jeans und Hemd bzw. Bluse.

Diese "Vater, Kind, Kind, Kind, Mutter"-Inszenierung kann aber tatsächlich nur modern nennen, der die vergangenen 50 Jahre verschlafen hat. Jede Familien-Fotografin, ja selbst jeder Hobby-Fotograf würde bei so einem Motiv maximal abdrücken, um sich für die wirklich ehrlichen, weil ungekünstelten Fotos warm zu machen. So aber soll das Bild das gleiche Heile-Welt-Image verkaufen, das uns die Royals seit Jahrzehnten andrehen wollen – unabhängig von der Realität. Sie erinnern sich, Charles zweiter Sohn und Williams Bruder teilt da gerade seine wenig glänzende Sicht auf die Dinge auf Netflix. Der gleiche Streaming-Anbieter bietet Interessierten mit "The Crown" eine Drama-Version der königlichen Familiengeschichte inklusive vieler künstlerischer Freiheit. Ein bisschen Jeansbein zeigen überzeugt heute kaum noch jemanden, dass die Royals ein heiles Familienleben führen.

Schauspieler Eidinger: Wer auch mal Kaffee kocht, kommt weiter

Es gibt leider keine gute Überleitung zu richtig großen Wahrheiten. Deshalb kurz und knapp: Lars Eidinger hat Meinungen. Der DPA hat der Schauspieler erklärt, wie man Regisseur oder Regisseurin wird. Halten Sie sich fest, es ist garantiert anders, als Sie glauben.

Am Theater ist es zum Beispiel so, dass wir oft PraktikantInnen haben, die auch mal gebeten werden, Kaffee zu kochen. Manche sagen dann, 'Nee, dafür bin ich nicht da, mach' ich nicht.' Dann gibt es keinen Kaffee oder schlechten. Von diesen Leuten habe ich auch nie wieder etwas gehört", sagte Eidinger. Doch wer hat es beruflich geschafft aus Sicht von Eidinger? Richtig! Die Kaffeekochenden! "Die, die den Kaffee pflichtbewusst gekocht haben, sind alle RegisseurInnen geworden", sagte Eidinger.

Haben Sie bei so viel brühwarmer Wahrheit gerade Ihren Kaffee ausgespuckt? Wischen Sie kurz auf, denn es geht weiter mit dem Eidinger'schen Expertenwissen. Es komme auf eine respektvolle und demütige Grundhaltung gegenüber allen Aufgaben an. "Ich glaube daran, dass, wenn man seine Aufgabe ernst nimmt und gut macht, und sei sie noch so klein, das auch gesehen wird und zu Größerem führt", erklärt Eidinger.

Kubrick, Hitchcock, Coppola: Alles demütige Kaffeekocher. Überhaupt sind die Führungsetagen in allen Branchen voll von Menschen, die zurückstecken und sich für kleinste Aufgaben nicht zu schade sind. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Eidinger bei allen Produktionen Kaffee kocht, statt über Praktikantinnen und Praktikanten zu urteilen, die Grenzen ziehen.

Lena Gercke ist wieder Mutter geworden

Doch genug von Möchtegern-Tiefgängern, die doch nur Kaffeetassen-Niveau erreichen. Lassen Sie uns lieber über schöne Nachrichten sprechen. So eine verkündete Lena Gercke auf Instagram. Die Gewinnerin der ersten Staffel "Germany's Next Topmodel" teilte ein Bild von vier unterschiedlich großen Händen.

"Hier ist sie. Willkommen zu unserem Little Girls Squad, Baby Lia", schreibt Gercke zum Bild. Für sie und ihren Partner Dustin Schöne ist es das zweite gemeinsame Kind nach Tochter Zoe. Es kann jedenfalls nie genug Mitglieder im Team der kleinen Mädchen geben. Als Alumna heiße ich Lia herzlich willkommen in diesem Club.

Happy Birthday, Taylor Swift

Ein bisschen verspätet soll an dieser Stelle auch einer anderen Geburt gedacht werden. Taylor Swift hat am 13. Dezember ihren 33. Geburtstag gefeiert.

Herzliche Gratulation an die Sängerin, die laut eigenen Angaben ihren Freudentag im Tonstudio verbracht hat. "Anders würde ich es nicht wollen", schreibt sie zu einem Instagram-Schnappschuss, der sie zwischen Instrumenten und mit Produzenten Jack Antonoff zeigt. Bei so viel Einsatz schaut hoffentlich ein weiteres Hit-Album heraus.

Bruce Willis feiert im Kreise seiner Liebsten

Die heutige Ausgabe des "Prominenten Platzes" hat mit Kritik angefangen. Enden soll sie aber mit einem der schönsten Gefühle der Welt: Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Genau das scheint Bruce Willis gerade zu erleben.

Wie seine Ex-Frau Demi Moore auf Instagram teilte, verbrachte Willis Zeit mit ihr und den gemeinsamen Töchtern Rumer, Tallulah und Scout. Bei den Vorweihnachtsfeierlichkeiten war aber auch Willis aktuelle Ehefrau Emma Heming-Willis und die Töchter Evelyn und Mabel dabei.

Willis hatte im März angekündigt, seine Karriere zu beenden. Grund dafür ist eine Aphasie-Erkrankung, die Willis' kognitive Fähigkeiten einschränkt. Umso schöner ist es, auf den Familien-Schnappschüssen einen lachenden, entspannten Vater zu sehen, der die Zeit mit seiner Familie genießt. Genau solche Freude wünsche ich Ihnen in den nächsten Tagen und Wochen. (Ana Wetherall-Grujić, 16.12.2022)