Wollte die Meinungsfreiheit revolutionieren, jetzt lässt er über Account-Sperren von Journalisten abstimmen: Twitter-Chef Elon Musk. Foto: APA/AFP/JIM WATSON

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ließ Twitter-Chef Elon Musk offensichtlich mehrere prominente Journalisten sperren. Über seinen privaten Account schrieb Musk wenig später: "Sie können mich den ganzen Tag lang kritisieren, das ist ok. Aber Doxxing und Echtzeitinfos zu meinem Aufenthaltsort und damit meine Familie gefährden, das ist nicht ok." Unter Doxxing versteht man das systematische Zusammentragen von privaten Informationen aus dem Internet.

Anschließend ließ Musk in gewohnter Manier darüber abstimmen, ob die Journalisten wieder entsperrt oder doch sieben Tage blockiert werden sollten. Unter den Betroffenen befinden sich Mitarbeiter der "New York Times" oder der "Washington Post". (red, 16.12.2022)