In der Coronazeit sei klar geworden, dass Masken viele Infektionen verhindern. Die Spitäler kämpften aktuell mit Infektionswellen und Personalmangel, sagt der Abteilungsvorstand in der Klinik Floridsdorf

Arschang Valipour fordert Bewusstseinsbildung zur Grippeimpfung. foto: heribert corn

Das heutige Ende der 3-G-Regel in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen fällt in eine Phase zunehmender Coronafälle sowie Infektionen durch Grippe, grippale Infekte, dem RSV-Virus und anderer Erreger. Daher appelliere er ganz besonders an die "Eigenverantwortung", Masken zu tragen, sagte der Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie, Klinik Floridsdorf, Arschang Valipour, im Ö1-Morgenjournal.

Überhaupt sei zu überlegen, das Maskentragen in der kalten Jahreszeit aufzuwerten und künftig entsprechende Empfehlungen auszugeben, vor allem für vorerkrankte und ältere Personen, sagte Valipour. Aus den Erfahrungen in der Corona-Pandemie sei gelernt worden, dass Maskentragen die Infektionshäufigkeit in Innenräumen stark verringere, auch jene mit anderen Erregern als dem Corona-Virus. Die Spitalsaufnahmen mit diesen anderen Erregern seien in dieser Zeit "um 50 Prozent zurückgegangen".

Nur 15 Prozent gegen Grippe geimpft

In der aktuellen Situation empfiehlt Valipour dringend, sich gegen Grippe impfen zu lassen – und auch die Corona-Auffrischungsimpfung nicht zu vergessen. Leider ließen sich im Jahresdurchschnitt nur 15 Prozent der Bevölkerung gegen Grippe immunisieren, hier brauche es "Bewusstseinsbildung". Auch habe nur mehr jede vierte Person einen vollen Corona-Impfschutz.

In den Krankenhäusern komme derzeit die "Belastung durch viele Infektionen, die schon seit langem anhält" mit dem herrschenden Personalmangel zudammen, sagte Valipour. Auch junge, bislang Menschen könnten schwer von der Grippe getroffen und ins Spital eingeliefert werden müssen. Zudem sei das Immunsystem vieler Menschen nach überstandenen Corona-Infektionen geschwächt, was sie anfälliger für weitere Erkrankungen mache, auch solche durch Bakterien. (Irene Brickner, 16.12.2022)