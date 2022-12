Drei Verdächtige, darunter der Hauptadministrator der Plattformen, wurden in Deutschland festgenommen, ein weiterer in Brasilien

Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) ermittelt eigenen Angaben nach seit Monaten zu den Internetforen mit Darstellungen von Kindesmissbrauch. Foto: imago images/photothek

Frankfurt am Main/Wiesbaden – Deutschen Ermittlern ist ein Schlag gegen Internetforen im Darknet mit Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern geglückt. Dies bestätigte am Freitag ein Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität im Bundesland Hessen. Nach Recherchen des Westdeutschen und des Norddeutschen Rundfunks (WDR beziehungsweise NDR) sind der Hauptadministrator der Plattformen aus Sachsen und zwei weitere Verdächtige im November und Dezember in Deutschland festgenommen worden.

Foren mittlerweile blockiert

Ein weiterer Beschuldigter sei in Brasilien gefasst worden. Bei den in Deutschland Festgenommenen handelt es sich den Sendern zufolge um den 21-jährigen Hauptadministrator der Plattformen aus Sachsen, weiters um einen 44-Jährigen aus Niedersachsen und einen 45-Jährigen aus Schleswig-Holstein.

Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) ermittelt im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Den Festgenommenen würden die Ermittler bandenmäßige Verbreitung von Material mit sexuellem Missbrauch von Kindern vorwerfen. Eigenen Angaben zufolge ermittelt das BKA seit Monaten. Die beiden Foren im Darknet seien mittlerweile blockiert. (APA, 16.12.2022)