Neu-Delhi Zehn Jahre nach brutaler Gruppenvergewaltigung in Indien – im Umgang mit Opfern hat sich wenig geändert

Der Fall sorgte über Indien hinaus für Entsetzen: Am 16. Dezember 2012 vergewaltigten sechs Männer eine Studentin in einem Bus in Neu-Delhi und fügten ihr tödliche Verletzungen zu. Der Fall löste Massenproteste aus. Die Strafen für Vergewaltigungen wurden verschärft