Rave on snow? Ja, das gibt es in Saalbach-Hinterglemm!

Elsa Malou aka DJ Erotikk ist gerade eine aufstrebende, gefragte junge DJ in Wien, die mit sexy Tracks, Gabba-Remixes der 2000er, feministisch, queerer Art und Musik umsetzt, wonach wir mehr streben sollten. Mehr Freiheit, Frechheit und witzige Wurstigkeit. Am Wochenende ist Elsa im Club Exil, zu Silvester beim Magika-Event zu erleben. DJ Erotikk

In Saalbach-Hinterglemm vereinen sich Schnee und elektronische Musik zu einem dreitägigen Festival. Zwischen dem Rave soll sich dabei im Wintersport betätigt werden.

FREITAG

Skifahren ist ja nicht das Nachhaltigste, und eigentlich sollten wir alle das Klima ja mehr schützen, jedoch interessieren sich für diese Veranstaltung mit alteingesessenen Headlinern wie Kollektiv Turmstraße, Karotte, Pleasurekraft, Tube & Berger oder Marcel Dettmann rund 26.000 Leute. Ich selbst kann oder will weder Ski fahren noch boarden … und auch auf keine der Weihnachtsfeiern gehen, die diese Woche bei allen im Arbeitsfeld und im Club aufpoppen.

Das "Service"-Team feiert im Celeste in Wien die "Annual Christmas Party" mit Platten von slow bis schnell, im Ponyhof wird mit "Kurpfuscherei Sound" Afro-House und Melodic Techno bei der "Musikheilkunde Christmas Party" gespielt, und im Club U kommt alles bei "Your 80s Christmas" von der "Retroparty" mit Funk, Italo-Disco, Pop und Co zusammen. Wo hingegen Last Christmas im Marea Alta all night long bei der "Naughty Night Firmenweihnachtsfeier spezial" in Combo mit Sexsongs und Darkroom verführen soll.

Mich verführen hingegen "2Girls1Club". Nein, kein Porno, sondern ein DJ-Duo aus Berlin, das Electro-Sets abliefert, die unwiderstehlich sind. Muss unsereins einfach hören und feiern, so in der Arche Ahoi in Innsbruck heute.

SAMSTAG

So hat die Wiener Pratersauna einen Saunapunsch an zwei Tagen anzubieten, in der P.m.k in Innsbruck veranstalten "Legende of Rock" ein Weihnachtssingen mit Secret Christmas Show bei freiem Eintritt, und im Linzer Rainer Zufall Club liebt ma* es schnell hart beim "Christek Rave" von We Love Tekk.

Für alle, die Weihnachtsgedusel nicht brauchen, kann ich "Garten von Eben – im Schimmern des Nordlichts" im Fluc mit Downtempo, Techno und Awareness-Menschen empfehlen oder "Verknallt", die diese stille Zeit mit dem legendären DJ Rush im Club Exil unterbrechen. Hardcore, Gabba, Techno und mehr wird dort auch von top #localsupport DJs abgeliefert werden. (Nadine Cobbina, 16.12.2022)