Thomas Bernhard 1988 während einer Probe zu "Heldenplatz" am Burgtheater. Foto: Österreichische Nationalbibliothek

Jahrzehntelang hat Thomas Bernhards Halbbruder Peter Fabjan dessen Nachlass verwaltet. Am Freitag teilte die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) mit, dass man diesen mit Unterstützung des Kulturministeriums erworben habe. Nahezu vollständig überliefert decke er die gesamte literarische Produktion des 1989 verstorbenen Autors ab. "Somit bildet dieser Bestand eine unverzichtbare Materialbasis, aus der der Zusammenhang zwischen Leben und Werk, von Bernhards Schreibanfängen bis zu seinem Tod, deutlich wird", heißt es in der Aussendung der ÖNB.

Konkret umfasse der Nachlass "sämtliche veröffentlichten und unveröffentlichten Werke sowie alle überlieferten Korrespondenzen". Allein 150 unveröffentlichte Texte fänden sich darunter, daneben Notizen und autobiografische Aufzeichnungen. Man zählt rund "30.000 Blätter mit Handschriften, handschriftlich korrigierte Typoskripte und Fahnenkorrekturen". Die Korrespondenz erstreckt sich über der Familienkorrespondenz und Verlagskorrespondenz hinaus. In den 15 Archivboxen mit Korrespondenzen seien Briefe von Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Elias Canetti, Peter Handke, Marlen Haushofer, Hans Werner Henze oder Claus Peymann. Der Briefwechsel mit Lebensmensch Hedwig Stavianicek zählt 381 Briefe von Bernhard an Stavianicek und 245 Briefe von ihr an ihn. Er sei, so die Aussendung, für die Dauer von zehn Jahren nur mit Zustimmung der Erben einsehbar.

Bedeutender Zugang

"Thomas Bernhards Werk ist einzigartig in der deutschsprachigen Literatur nach 1945, es ist Teil der Weltliteratur. Für mich ist dieser Nachlass einer der bedeutendsten Zugänge in der Geschichte der Österreichischen Nationalbibliothek", heißt es von ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger.

Der Nachlass eröffne vielfältige Perspektiven für Publikationen, digitale Editionen, Online-Präsentationen oder Veranstaltungen, teilt die ÖNB mit. Auch die Dauerausstellung des ÖNB-Literaturmuseums "soll Ort für weitere Begegnungen mit Thomas Bernhards literarischem Vermächtnis werden". (red, 16.12.2022)