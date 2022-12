Die Hunde aus der kanadischen Serie sind so beliebt, dass sie an Thanksgiving über der New Yorker Parade schweben dürfen. Foto: REUTERS/BRENDAN MCDERMID

17. Dezember! Jetzt ist es aber wirklich allerhöchste Eisenbahn, um den Brief ans Christkind zu schicken. Im zynischen Wortgebrauch der Erwachsenen steht besagter Brief ja für Wünsche, auf deren Erfüllung man garantiert bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten würde: "Die SPÖ sollte sich, und sei’s nur für eine Woche, aus einem lethargischen Intrigantenstadel in eine politische Partei mit erkennbarer Zielsetzung verwandeln", "Wolfgang Sobotka sollte sich wenigstens ein einziges Mal dazu bekennen, dass er in seinem Leben etwas falsch gemacht hat" etc., kurzum, es sind dies Szenarien, deren Eintritt denkunmöglich erscheint und die zu verwirklichen selbst das emsigste, talentierteste Christkind überfordert.

Christkind mit Spendierhosen

Aber wenigstens die Kinder glauben noch an die Kraft des Wünschens und verfassen, mit großen Augen und reinen Herzens, ihre ganz und gar unzynischen Schreiben an das mysteriös-freigiebige Wesen über den Wolken. Sehen tut man das Christkind zwar nie, aber dass es die Spendierhosen anhat, ist evident.

Nach allem, was ich bei meinen Enkelinnen und aus deren Kindergartenumfeldern mitbekomme, dürfte auf vielen Wunschzetteln das Paw Patrol-Merchandisingangebot eine Rolle spielen. Sie haben keine Nachkommen in der Alterskohorte zwei bis sieben und wissen nicht, was das ist? Es handelt sich um eine 2013 ins Leben gerufene kanadische computeranimierte Serie über eine ganz allerliebste Hundecrew, die immer dort einschreitet, wo es Gutes zu tun und Böses zu bekämpfen gilt. Soooo süß!

Konsum ist super



Der Soziologe Liam Kennedy hat die Serie analytisch durchleuchtet und meint, dass die Schöpfer der Gutwelpen ihrer kleinen Zuschauerschaft ein paar untergründige Botschaften auf den Weg mitgeben: Geld regiert die Welt, Konsumieren ist super, dem Staat und seinen Repräsentanten sollte man misstrauen, und mit Ökologie und Naturschutz sollte man es nicht übertreiben. Lauter kostbare zeitgeistige Weisheiten, die man nicht früh genug erlernen kann!

Die Paw Patrol-Hunzis haben sich in den Kindergärten verbreitet wie ein Lauffeuer, auf jeder zweiten Seite der Freundschaftsbücher werden sie erwähnt. Dabei gibt es ja auch noch die kleine Hexe, Jim Knopf, Bärli Hupf, Pippi Langstrumpf. Warum müssen es dann unbedingt kanadische Köter sein? (Christoph Winder, 17.12.2022)