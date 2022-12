Realitäten ist die wöchentliche Kolumne der Immobilien-Redaktion des STANDARD. Auch wir Immo-Redakteurinnen und -Redakteure wohnen irgendwo, sind hin und wieder auf Immobilien-Suche oder bauen mal um. Aber vor allem: Wir hören uns in der Branche um, besichtigen Bauprojekte und gehen mit offenen Augen durch Stadt und Land. Was wir dabei sehen und lernen, selbst erleben oder was uns aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis zu Ohren kommt, erzählen wir hier.

Weitere Immo-Kolumnen

Auf Herbergssuche: Was macht die Katze im Haus?

Gebt die Stadt den Kindern!

Bei Mietschulden: Wohnschirm nutzen!

Trauermücken-Invasion: Tausende neue Haustiere