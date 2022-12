Miles Morales und Peter Parker kehren in "Spider-Man 2" auf die Bildschirme zurück. Foto: Insomniac Games

In einem Blogbeitrag hat Sony bekanntgegeben, welche Highlights im kommenden Jahr auf der Playstation-Konsole landen sollen. So soll unter anderem "Marvel's Spider-Man 2", die von Insomniac Games entwickelte Fortsetzung des erfolgreichen Blockbusters, im Herbst 2023 für die Playstation 5 erscheinen.

In der Fortsetzung kehren sowohl Peter Parker als auch Miles Morales zurück. Viel mehr ist von dem Titel noch nicht bekannt, zumindest gibt der folgende Trailer aber ein paar Eindrücke – unter anderem dürfte auch Venom in dem Spiel eine tragende Rolle spielen.

Forspoken, Hogwarts und Final Fantasy: Futter für RPG-Fans

Als weiteres Highlight wird außerdem das Rollenspiel "Forspoken" angekündigt, das als eine Mischung aus "endlosen Entdeckungen, magischen Kämpfen, Parkour und dem Charme von New York" beschrieben wird. Es soll am 24. Januar 2023 für Playstation 5 und Windows erscheinen, geplant war es ursprünglich für Anfang 2022. Herausgegeben wird es von Square Enix.

Hat hier jemand "Square Enix" gesagt? Da war doch noch was ... nämlich ... genau! "Final Fantasy 16", der nächste Teil der Blockbuster-Reihe, soll ebenfalls 2023 das Licht der Welt erblicken. Das Wichtigste: Auch diesmal gibt es wieder Chocobos. Der nachfolgende Trailer nennt den 22. Juni 2023 als Release-Termin, der Titel erscheint exklusiv für die Playstation 5.

Keinen Anspruch auf Playstation-Exklusivität hat schließlich das Action-Rollenspiel "Hogwarts Legacy", das am 10. Februar für Playstation 5, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox Series X / S, Xbox One und Windows erscheinen soll. Das nachfolgende neue Video zeigt unter anderem Einblicke ins Gameplay.

Weiters kündigt Sony ein Remake von "Resident Evil 4" (Releasetermin: 24. März 2023) und die mittlerweile siebente (!) Erweiterung für "Destiny 2" an, die unter dem Namen "Lightfall" am 28. Februar 2023 erscheinen soll.

Playstation VR2 steht in den Startlöchern

Ein regelrechtes Hardwarehighlight für Playstation-Fans dürfte im kommenden Jahr aber die Playstation VR2 sein – also Sonys neue VR-Brille, mit der der Konzern gegen Metas Quest-Brillen ins Rennen zieht.

Unter anderem wird mit "Horizon: Call of the Mountain" der VR-Ableger der erfolgreichen Blockbuster-Reihe auf der PSVR 2 erscheinen, aber auch Spiele wie "No Man's Sky" und "Resident Evil: Village" sollten sich damit in VR spielen lassen. Der Launch der Hardware ist für den 22. Februar 2023 angesetzt. Geworben wird unter anderem mit einem 110-Grad-Sichtfeld, 4K-HDR-Displays und Eyetracking.

Wer lieber auf dem klassischen Fernseher als in VR spielt, für den wird am 26. Jänner 2023 schließlich mit dem Dualsense-Edge-Wireless-Controller noch ein Controller erscheinen, der diverse Anpassungsmöglichkeiten bietet. (red, 16.12.2022)