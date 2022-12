Auszeichnungen in Gold für Zalandos "Das älteste Model der Welt" und die Kampagne Wien Tourismus

Ausgezeichnet: "Das älteste Model der Welt" – DMB. für Zalando.

Foto: DMB.

Auszeichnungen für Österreichs Werbewirtschaft beim europäischen ADC*Europe 2022: Mit insgesamt zehn Trophäen in Gold, Silber und Bronze ist DMB. die meistprämierte Agentur Österreichs, informierte DMB. am Freitag in einer Aussendung.

Für "Das älteste Model der Welt", die bereits mehrfach prämierte Arbeit für Zalando, gab es für DMB. 1 x Gold, 1 x Silber und 2 x Bronze. Anstelle eines konventionellen Models kam die Venus von Willendorf zum Einsatz.

Über eine Auszeichnung in Gold darf sich auch die Agentur Jung von Matt/Donau für ihren Kunden Wien Tourismus freuen. Prämiert wurde einmal mehr das Projekt "Act Against Algorithms". Ein Protest-Movement für künstlerische Freiheit auf der Erotikplattform Onlyfans.

Weiter prämierte Arbeiten aus Österreich kommen etwa von Buero Butter mit dem "Podcast der Anne Frank" in Zusammenarbeit mit Studio Wunderbar, Wild und der Medienexpertin Ina Lins oder Scholz & Friends für das Hotel Sacher. Die gesamte Liste mit den Gewinnerinnen und Gewinnern aus Österreich finden Sie hier (Suche nach Ländern). (red, 16.12.2022)