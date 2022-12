Find N2 und Find N2 Flip locken mit in einigen Bereichen besserer Hardware als jene der Konkurrenz. Eines davon soll auch nach Europa kommen

Bislang befindet sich das Segment "faltbare Smartphones" fast schon im Alleinbesitz von Samsung – steht das südkoreanische Unternehmen doch außerhalb von China bislang weitgehend konkurrenzlos da. Und auch bei der Technik hatte Samsung bislang meist die Nase vorn. Nun tritt aber ein Konkurrent an, diese Dominanz zu brechen – zumindest ein Stück weit.

Oppo legt nach

Mit dem Find N2 und dem Find N2 Flip hat Oppo gleich zwei neue Foldables vorgestellt, die vom Formfaktor her grob Samsungs Z-Fold- und Z-Flip-Serien entsprechen, aber dann doch einige interessante Unterschiede aufweisen.

Find N2

Das Find N2 ist das größere der beiden neuen Modelle, es entspricht aufgefaltet einem kleinen Tablet. Im Vergleich zur Samsung-Konkurrenz verwendet Oppo aber ein etwas anderes Seitenverhältnis, das Gerät ist vor allem weniger hoch. Der Hersteller spricht generell vom kompaktesten horizontal faltbaren Smartphone. In der Höhe entspricht es etwa gerade einmal einem iPhone 13 Mini, allerdings ist es deutlich breiter.

Das Oppo Find N2. Grafik: Oppo

In konkreten Daten liest sich das dann so: Aufgefaltet misst das Find 2 132,2 × 72,6 × 14,6 Millimeter, es wiegt 233 Gramm. Das Hauptdisplay ist 7,1 Zoll groß bei einer Auflösung von 1.792 × 1.920 Pixel und bietet 120 Hz. Im Vergleich zum Vorgänger preist Oppo unter anderem die größere maximale Helligkeit von 1.550 Nits an.

Vorteile

Womit man sich aber besonders von der Konkurrenz abhebt: Die Einbuchtung an jener Stelle, wo das Gerät gebogen wird, soll auf dem Display praktisch nicht mehr zu sehen und auch kaum zu spüren sein. Zudem soll sich das Gerät auch wesentlich enger falten lassen, als es bei Samsung der Fall ist – hier hatte schon die erste Hardwaregeneration von Oppo einen deutlichen Vorsprung.

Das äußere Display ist 5,54 Zoll groß und im Vergleich zum Vorgänger von einem deutlich schmäleren Rahmen umgeben. Auch dieses bietet eine Frequenz von bis zu 120 Hz.

Kameras und mehr

Das Seitenverhältnis des Oppo Find N2 ist ungewöhnlich. Grafik: Oppo

Auf der Rückseite gibt es drei Kameras: einen Hauptsensor mit 50 Megapixeln, eine Ultraweitkamera mit 40 Megapixeln und eine Telekamera mit 32 Megapixeln. Sowohl das äußere als auch das innere Display werden durch eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln durchbrochen.

Auch sonst setzt Oppo auf High-End-Hardware. Als SoC kommt ein Snapdragon 8+ Gen 1 zum Einsatz, es werden je nach Modell 12 oder 16 GB RAM sowie 256 oder 512 GB Speicherplatz geboten. Der Akku umfasst 4.520 mAh und kann mit 67 Watt Leistung sehr schnell geladen werden. Ein Fingerabdrucksensor ist seitlich angebracht.

Find N2 Flip

Das Oppo Find N2 Flip versteht sich hingegen als Pendant zum Galaxy Z Flip, ist also vom Formfaktor her ein normales Smartphone, das zusammengeklappt werden kann. Der Bildschirm ist hier 6,8 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 2.520 × 1.080 Pixeln sowie 120Hz. Als SoC wird interessanterweise ein Mediatek Dimensity 9000+ verwendet, der leistungsmäßig eine Generation unter dem Chip im größeren Modell anzusiedeln ist.

Das Find N2 Flip. Grafik: Oppo

Positiv sticht vor allem der Akku hervor: Mit 4.300 mAh fällt dieser nämlich für ein Foldable in diesem Formfaktor sehr groß aus, das Flip 4 kommt etwa nur auf 3.700 mAh. Zudem kann der Akku mit bis zu 44 Watt ziemlich flott geladen werden.

Externer Bildschirm

Ein weiterer Vorteil der Oppo-Lösung: Es hat ein deutlich größeres Display auf der Außenseite, als es beim Z Flip 4 der Fall ist. So gibt es einen 3,23 großen Bildschirm (720 × 382 Pixel), der Miniversionen von einzelnen Apps ausführen kann.

Als Kameras gibt es einen 50-Megapixel-Hauptsensor sowie eine 8-Megapixel-Ultraweitkamera, die Selfie-Kamera auf der Innenseite hat dann wieder 32 Megapixel. Auch hier ist der Fingerabdrucksensor seitlich angebracht.

Ausblick

Beide Geräte wurden zunächst einmal nur für den chinesischen Markt vorgestellt, das Flip-Modell soll laut Oppo aber zu einem späteren Zeitpunkt auch nach Europa kommen. Details zu Preis und Verfügbarkeit gibt es dafür derzeit noch nicht. Die chinesischen Preise liegen bei umgerechnet rund 1.080 (N Fold 2) beziehungsweise 810 Euro, üblicherweise ist der Europapreis dann aber deutlich höher angesiedelt. (apo, 16.12.2022)