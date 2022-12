Um die Spannung nicht ins Unerträgliche zu steigern: Der beste Wohnbau des Jahres 2022 steht in Brandenburg, zumindest wenn es nach der Fachjury des Wettbewerbs "Wohnbauten des Jahres 2022" des Callwey-Verlags geht. In Brandenburg haben Praeger Richter Architekten zwei Mehrfamilienhäuser errichtet – eines für eine Baugruppe, eines für einen Investor. Insgesamt sind so 23 Miet- und Eigentumswohnungen am Rande der Altstadt von Neuruppin entstanden.

Beim Bau wurde auf Mitsprache der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner gesetzt. Auch ökologisch spielen die Bauten alle Stückerln. So wurde zum Beispiel auf Verbundwerkstoffe Großteils verzichtet und stattdessen auf ökologische Alternativen gesetzt – und somit bei der Planung der neuen Gebäude auch schon wieder an die möglichst unkomplizierte Weiterverwertung der Baustoffe in ferner Zukunft gedacht. So funktioniert Kreislaufwirtschaft.