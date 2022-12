Ein Treffer in der DNA-Datenbank könnte die Ermordung einer Italienerin in Völkermarkt aus dem Jahr 2008 aufklären

Ein DNA-Datenabgleich führte die Ermittler zu einem Mordverdächtigen.

Foto: AFP/Ksiazek

14 Jahre nach dem Mord an einer Italienerin in Völkermarkt in Kärnten befindet sich nun der Tatverdächtige in Österreich in Gewahrsam. Der Mann, ein 48 Jahre alter Marokkaner, wurde aus Turin, wo er vergangenen Oktober verhaftet worden war, nach Wien überstellt, teilte das Bundeskriminalamt am Freitag mit.

Der Mordverdächtige wird durch DNA-Spuren, die seinerzeit am Leichnam des Opfers sichergestellt worden waren, belastet. Die Spuren konnten ihm zugeordnet werden, als er im Zuge eines Drogendelikts in Italien erkennungsdienstlich behandelt wurde. Nach Angaben der italienischen Behörden weist der Tatverdächtige die Mordvorwürfe zurück.

Keine Verjährung



Auf Verjährung kann er jedenfalls nicht plädieren, denn strafbare Handlungen, die mit einer Freiheitsstrafe von zehn bis zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind, verjähren in Österreich nicht. Kommt es mehr als 20 Jahre nach einem entsprechenden Verbrechen zu einer Verurteilung, reduziert sich aber eine lebenslange Haftstrafe auf zehn bis 20 Jahre.



Urlaub in Österreich



Nach heutigem Wissensstand dürften die damals 48-jährige Anna T. und der Verdächtige ein Paar gewesen sein, beide lebten in Turin. Im Herbst 2008 urlaubten sie in Österreich. Am 4. Oktober wurde die teilweise verbrannte Leiche der Frau neben einem Gehweg im Stadtwald von Völkermarkt gefunden. Das Opfer war vergewaltigt und anschließend mit vier Schüssen aus einer Pistole getötet worden. Danach versuchte der Täter, die Tote zu verbrennen, was aber durch ein Gewitter mit Starkregen in der Mordnacht verhindert wurde.

Der Regen machte auch die meisten Spuren am Tatort zunichte, doch die fremde DNA auf dem Leichnam konnte gesichert werden – und führte nun zum Tatverdächtigen. Der Treffer in der DNA-Datenbank hatte eine europäische Festnahmeanordnung zur Folge. Beamte des Bundeskriminalamtes führten die Überstellung des 48-Jährigen durch.

DNA-Datenbank 1997 gestartet



Österreich war 1997 der zweite Staat in Europa (nach Großbritannien) und weltweit der dritte Staat (nach den USA) mit einer polizeilichen DNA-Datenbank. Heute sind alle EU-Staaten verpflichtet, zentrale DNA-Datenbanken zu betreiben. Diese sind zu einem Datenverbund zusammengefasst, Online-Abfragen sind innerhalb weniger Minuten möglich. In Österreich sind laut Innenministerium rund 260.000 DNA-Profile gespeichert.



Derzeit werden rund 200 Delikte im Monat durch Treffer in der nationalen DNA-Datenbank geklärt. Es gibt eine strikte Trennung von Datenbankverarbeitung mit Personeninformationen und anonymisierten Laboranalysen. DNA-Verarbeitung erfolgt nur bei Delikten, die mit mindestens einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind. (simo, 16.12.2022)