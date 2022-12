Magazin "für kulinarischen Lifestyle". Foto: fid

Wien – Wolfgang Rosam, Herausgeber und Mehrheitseigentümer der "Falstaff"-Gruppe, berichtet von zehn Prozent Umsatzwachstum auf 33 Millionen Euro im Jahr 2022. Das Ebitda – also das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abgaben – gibt er in einer Aussendung mit acht Prozent an.

Rosam erklärt die Entwicklung mit einem Fokus auf "Community". Falstaff hat nach eigenen Angaben mit 20.000 Mitgliedern in Österreich und 10.000 Mitgliedern in Deutschland Europas größten Gourmetclub.



"Falstaff" beschäftigt laut Aussendung 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "In seiner Nische" sei das Medium "für kulinarischen Lifestyle" in Österreich, Deutschland und der Schweiz Marktführer. Man verweist auf 85.000 Abos im deutschsprachigen Raum. Seit 2022 erscheint "Falstaff International" auch in englischer Sprache und liege weltweit auf den großen Flughäfen auf.

Die Gruppe investiere in Digitalisierung und Diversifizierung wie Falstaff Living (nun auch in der Schweiz), Falstaff Rezepte, Falstaff Travel und das B2B-Branchenmagazin Falstaff Profi. (red, 16.12.2022)