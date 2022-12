Caroline Ellison galt vor dem Krypto-Debakel als Wunderkind. Jetzt wird spekuliert, ob sie als Kronzeugin gegen ihren Exfreund aussagt. Foto: Twitter/carolinecapital

"Eigentlich benutze ich nur Volksschulmathematik", sagte Caroline Ellison in einem Interview über ihre Tätigkeit bei dem damals zehn Milliarden Dollar schweren Kryptounternehmen Alameda Research. Sie wollte damit wohl ausdrücken, dass man bei der damals gefeierten Tradingfirma keine Wunder vollbringt und mit ganz gewöhnlichen Mitteln arbeitet – in dem Fall mit den Grundrechenarten. Im Nachhinein wirken Ellisons Worte aber wie Hohn: Die geprellten Anleger der gescheiterten Kryptobörse FTX verloren Milliarden, und die ans Licht gekommenen Unterlagen lassen Zweifel aufkommen, ob überhaupt Grundrechenarten bei Alameda Research zur Anwendung kamen.

Wunderkind an der Elite-Uni

Dabei kann sie rechnen, Ellison studierte Mathematik an der Eliteuniversität Stanford. Bereits mit acht Jahren soll sie ihre erste wissenschaftliche Arbeit verfasst und ihrem Vater gegeben haben, darin analysierte Ellison die Preise von Kuscheltieren bei einer Spielwarenkette. Als Teenagerin wurde Ellison von ihrer High School eine mathematische Hochbegabung bescheinigt. Schlau und fokussiert sei sie gewesen, wissen Ellisons ehemalige Lehrer zu berichten. An der Universität wurde Ellison eine Anhängerin des effektiven Altruismus, einer philosophischen Bewegung, die nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung versucht, begrenzte Ressourcen zum Wohle möglichst vieler zu verteilen. Nach dem Studium wurde sie mit nur 19 Jahren Traderin für das US-Unternehmen Jane Street, und dort lernte sie Sam Bankman-Fried kennen.

Die beiden gingen nicht nur eine Beziehung ein, sondern legten auch den Grundstein für eine mutmaßlich kriminelle Karriere. Bankman-Fried gründete die Kryptobörse FTX sowie die dahinter stehende Tradingfirma namens Alameda Research. Ellison stieß 2018 dazu und wurde als damals 24-Jährige zum Co-CEO ernannt – ein Posten, den sie ab August 2022 allein ausüben sollte. Ellison schien eine glänzende Zukunft vor sich zu haben, sie schaffte es auf die prestigeträchtige "Forbes"-Liste der "30 unter 30", und das Geschäft an der Kryptobörse brummte – zumindest wirkte es von außen so. "Wir haben keine Ahnung, was wir hier machen": Ein vermeintlicher Scherz Ellisons sollte sich später als wahr entpuppen.

"Wie im kaiserlichen Harem"

Gelenkt wurde das Unternehmen von den Bahamas aus. Bankman-Fried hatte seine besten Freunde für FTX angeheuert, und während die Herren ein Studentenleben führten und Videospiele zockten, vertrieb sich Ellison als einzige Frau im Team die Zeit mit langen Blogartikeln über Altruismus, schrieb Buchrezensionen und grübelte über Ideen, wie man die Welt "optimieren" könnte. In dieser Zeit verabschiedete sich Ellison auch vom traditionellen Bild einer Paarbeziehung, sie wandte sich der Polyamorie zu. Im gemeinsamen Haus auf den Bahamas sollen die zehn Bewohner alle in gegenseitigen Beziehungen verwickelt gewesen sein. Das Leben im Haus verglich Ellison selbst einmal mit einem "kaiserlichen Harem in China".

Doch dann kam der FTX-Zusammenbruch, und kurz darauf der von Alameda Research. Sam Bankman-Fried wartet mittlerweile im berüchtigten Fox Hill Prison auf den Bahamas auf seine Auslieferung an die USA. Dort soll das einstige Kryptowunderkind wegen Geldwäsche, Betrug und verbotener Wahlkampffinanzierung angeklagt werden.

Mögliche Kronzeugin

Und Ellison? Die ist frei – ob auch gegen sie Anklage erhoben wird, ist unklar. Nach dem Zusammenbruch von FTX tauchte sie unter, löschte ihre Onlineprofile und war aus der Öffentlichkeit verschwunden. Bis sie zuletzt in einem Kaffeehaus in Manhattan auftauchte und sich einen Coffee to go gönnte. Ellison wurde dabei erkannt und fotografiert.

Das wäre an sich nicht weiter bemerkenswert, wäre da nicht die Tatsache, dass sich das Kaffeehaus nur wenige Gehminuten von einem Büro der US-Bundespolizei FBI befindet. Seitdem wird spekuliert, ob Ellison einen Deal mit den Feds eingegangen ist und als Kronzeugin gegen ihren Ex-Freund aussagt. Zeitlich passen die Ereignisse auch gut zusammen: Vergangene Woche wurde Sam Bankman-Fried überraschend verhaftet. Die genaue Rolle Ellisons dabei bleibt aber ein Geheimnis – genauso wie ihre Rolle im Kryptoskandal. (Peter Zellinger, 20.12.2022)