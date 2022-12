Das Aufbauspiel präsentiert sich Genre-typisch, bietet allerdings zusätzlich eine starke Story. Foto: Ravenscourt

Mit dem Gaming-Adventkalender vergibt DER STANDARD jeden Tag Codes für Gaming-Highlights aus dem Jahr 2022 an ausgewählte Gewinnerinnen und Gewinner. Nachdem es zuletzt eher brutal und düster zugegangen ist, haben wir diesmal ein Game im Gepäck, das ab drei Jahren freigegeben ist.

Adventkalender-Tür #19: "Floodland"

In "Floodland" hat nicht ein Atomkrieg sondern eine Klimakatastrophe dafür gesorgt, dass viele Teile des Planeten unbewohnbar geworden sind. Im Aufbauspiel müsst ihr eure Menschlein vor allerlei Naturkatastrophen beschützen, etwa Überflutungen und werdet dabei von einer dichten Story begleitet, die gesellschaftliche Konflikte im Mittelpunkt sehen.

Ravenscourt

