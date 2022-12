(Der Neue Platz in Klagenfurt an einem Dezemberabend 2022. Vor einem der Punschstände zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in Winterkleidung, merkbar angetrunken. Der erste entnimmt der Innentasche seines Anoraks ein zusammengefaltetes Blatt Papier und reicht es dem zweiten.)

DER ZWEITE(faltet umständlich das Blatt auseinander und liest. Mit schwerem Zungenschlag): "Am Neien Plotz noch fünf, sechs Pünschen / sogt Imme: ,Freind, sog mir geschwind: / Wos weast du dir vom Christkind wünschen?‘ / Ich soge: ,Meine Wünsche sind, // doss sich die Menschen guat vatrogn, / doss Friede herrscht auf dieser Wölt, / doss jeder, wos er wüll, deaf sogn, / und olle hom genügend Göld // und gnuag zum Essen fia die Kinder / und natialich aa fia sich, / doss keinem is ein Mensch zu minder, / dos, Freind Imme, wünsche ich.‘ // Do sieht man Imme traurig lochn. / Tränen netzen sein Gesicht. / Er sogt: ,Kumm, wünsch da liawa Sochn, / weil solcher Wunsch erfüllt sich nicht.‘ // Drauf soge ich: ,Do liegst du richtig. / Fia Friedn is da Mensch zu bled. / Ihm is mehr da Reichtum wichtig, / wuascht wia’s ondan dabei geht. // Die Menschheit schlogt ma echt am Mogn. / Drum hob ich nur noch einen Wunsch, / und ich wea zum Christkind sogn: / Zohl bitte du mein nächsten Punsch.‘" (Faltet das Blatt zusammen und gibt es zurück.) Guat.

Vor einem Punschstand in Klagenfurt. Foto: IMAGO/Future Image

DER ERSTE(ebenfalls mit schwerem Zungenschlag): Wohl?

DER ZWEITE: Wohl wohl, guat. Obwohl … Immanuel haß i!

DER ERSTE(steckt das Blatt wieder in die Innentasche seines Anoraks): Versmoß, waßt eh. Außerdem wuascht, oda?

DER ZWEITE(trinkt seinen Punsch aus): Wuascht.

(Pause)

DER ERSTE(hält den leeren Punschbecher hoch): Mogst nit Christkindl spüln? Weil an tat i noch.

DER ZWEITE: Wollt i aa grod frogn.

DER ERSTE: Ah, du aa ka Göld mea?

DER ZWEITE(schüttelt den Kopf)

(Pause)

DER ERSTE: Ham, oda?

DER ZWEITE: Ham.

(Sie werfen die Becher weg und verlassen schwankend, doch einander stützend den Neuen Platz.

Vorhang)

(Antonio Fian, 16.12.2022)