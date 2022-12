Andrew Garfield als Detective Jeb Pyre in der Miniserie "Mord im Auftrag Gottes", jetzt neu auf Disney+. Foto: FX Networks

STREAMINGTIPPS

TRUE CRIME

Mord im Auftrag Gottes Die Serie basiert auf Jon Krakauers Bestseller und verbindet zwei Geschichten. Eine zeichnet die Tragödie von Brenda Lafferty (Daisy Edgar-Jones) nach, die 1984 zusammen mit Tochter von religiösen Fanatikern ermordet wurde. Die andere reicht bis zum Kirchengründer Joseph Smith in die 1820er-Jahre zurück. Disney+

ANTIHELD

Die Wespe Sechs neue Folgen rund um den charmanten Eddie Frotzke, für den die Darts-Scheibe die Welt bedeutet. Ein liebenswürdiges serielles Kleinod mit Florian Lukas, der sich charmant durch Kellerkneipen berlinert. Ebenso sehenswert: Meret Becker als gestrenge Bewährungshelferin. Sky

FREIHEIT UND KOMMUNISMUS

Glitter Die Serie rund um drei polnische Frauen ist in den 1970er-Jahren angesiedelt. Sie wollen Unabhängigkeit und Freiheit. Für sich selber, aber auch für ihr Land, dem der Kommunismus mehr und mehr zusetzt. Netflix

CRIME-TIME

Der Trauerschwindler Er tröstet Frauen, ist charmant und gutaussehend. Sein Beruf: Bestatter. Die vierteilige Doku-Serie erzählt die wahre Geschichte von Frauen, die sich in den einen Bestatter verlieben und dadurch in teils existenzielle Not geraten. ARD-Mediathek

GESCHICHTE

50 Shades of Greek Die Zeichentrickserie transportiert die Mythen der Antike in die heutige Zeit. Die Serie basiert auf den Comics des französischen Cartoonisten Jul (Silex and the City). Arte-Mediathek

TV-TIPPS

17.05 DOG-CONTENT

Der Weihnachtshund (Ö/D 2004, Michael Keusch) Max (Florian Fitz) will vor dem grauslichen Wiener Advent in die südliche Hemisphäre fliehen und sucht dafür einen Sitter für seinen Hund – und findet Katrin (Nadeshda Brennicke), die für die Hundebetreuung ganz eigene Motive hegt. Nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Glattauer. Bis 18.40, ORF 3

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Über: Klimabonus, französische Bulldoggen und ein umstrittenes Luxuscampingprojekt am Hafnersee. Bis 18.20, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

Und täglich grüßt das Murmeltier (Groundhog Day, USA 1993, Harold Ramis) Der zynische Wetterreporter Phil (Bill Murray in einer Paraderolle) wird ins Provinznest Punxsutawney geschickt, um über den Murmeltiertag zu berichten. Dabei gerät er in eine Zeitschleife und braucht sehr lange, um sich zu läutern. Bis 22.15, ATV

20.15 DOKUMENTATION

Black Pharaos: Sudans vergessene Pyramiden Fast ein Jahrhundert lang herrschte in Ägypten eine Dynastie schwarzer Pharaonen aus dem Königreich Kusch, dem heutigen Sudan. Wie kam es zur Eroberung des Landes durch die schwarzen Pharaonen? Bis 21.45, Arte

20.15 DRAMA

Das Wunder von Kapstadt (D 2022, Franziska Buch) 1967 führte der Chirurg Christiaan Barnard (Alexander Scheer) in einer fünfstündigen Operation gemeinsam mit seinem 31-köpfigen Team die erste Herztransplantation bei einem Menschen durch. Inspiriert von dieser wahren Begebenheit spielt Sonja Gerhardt eine junge Ärztin, die eine entscheidende Rolle bei dieser Pionierleistung übernimmt. Bis 22.05, ORF 2 und ARD

23.25 ABENTEUER

Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger (USA 2012, Ang Lee) Piscine Molitor Patel verbringt 227 Tage auf einem kleinen Boot im Ozean – mit einem Tiger. Ang Lee (Brokeback Mountain) hat Yann Martels Roman in einen reichhaltigen Film über das Geschichtenerzählen übersetzt. Bis 1.25, 3sat