Die Karten sind Beobachtern zufolge äußerst hässlich – selbst gemessen an den üblicherweise schon niedrigen Standards von NFTs. Foto: https://www.collecttrumpcards.com/

Es ist Freitagabend, das letzte Wochenende vor Weihnachten – und wir sehen kaum eine Möglichkeit, Ihnen angesichts dieser Umstände die folgende Information schonend beizubringen, weshalb wir gleich mit der Tür ins Haus fallen: Donald Trump verkauft nun virtuelle Sammelkarten von sich selbst. Und zwar als Non-Fungible Tokens (NFTs). Für 99 Dollar das Stück. Doch damit nicht genug: Mit jedem Kauf einer virtuellen Sammelkarte nimmt man an der Verlosung von diversen Preisen teil – darunter ein Abendessen mit dem Ex-Präsidenten, wie er selbst in einem Video erläutert.

Falls Sie nun den großen Deal wittern und begeistert die www.collecttrumpcards.com ansurfen wollen, müssen wir Sie gleich enttäuschen: Die Karten sind schon ausverkauft – rasch gekrallt von Menschen, welche sie im Sekundärmarkt zu höheren Preisen weiterverkaufen wollen. Auf der Plattform Opensea.com werden die günstigsten von ihnen nun für 0,16 ETH angeboten, was knapp 200 Dollar entspricht.

Trump-Sammelkarten aus seinem Leben

Die Sammelkarten zeigen das Wichtigste in Donald Trumps Leben: ihn selbst. Wie er sagt, werden dort die wichtigsten Stationen seiner Karriere abgebildet – konkret handelt es sich um Fotomontagen, die ihn unter anderem als Jetpiloten oder als Superhelden (mit dicken Muskeln, Laseraugen und einem fetten "T" auf der Brust) zeigen. Andere Fotomontagen zeigen ihn beim Golfen. Unter anderem machte sich Komiker Stephen Colbert in der "Late Show" unter dem Titel "Cards Against Our Sanity" (eine Anspielung auf das beliebte Spiel "Cards Against Humanity") über die Karten lustig.

The Late Show with Stephen Colbert

Vollkommen entgeistert gibt sich hingegen der Whistleblower Edward Snowden. "Was ist mit uns passiert?", fragt er nur und zeigt einen Screenshot Donald Trumps in dessen eigenem Social Network "Truth Social".

Spott erntete der selbsternannte Top-Geschäftsmann dabei nicht nur für das äußerst absurde Design der Karten, die einem Bericht von "The Daily Beast" zufolge "selbst für NFT-Standards hässlich sind". Man macht sich zudem darüber lustig, dass der Ex-Präsident auf einen Hype setzt, der längst keiner mehr ist.

So liegt die Marktkapitalisierung aller NFTs derzeit bei nur noch 2,4 Milliarden US-Dollar, im Vorjahr waren es noch 11,3 Milliarden US-Dollar gewesen. Auch das Handelsvolumen ist in den vergangenen Monaten massiv eingebrochen – mit anderen Worten: Der Hype ist vorbei, und Trump kommt rund ein Jahr zu spät.

Selbst Trumps Fans sind verstört

Doch auch Trumps Unterstützer sind enttäuscht. Denn der Ex-Präsident hatte zuvor "eine große Ankündigung" versprochen, was zu Spekulationen über weitere politische Schritte geführt hatte – dann waren es bloß ein paar Sammelkarten. Dementsprechend fragte man sich, ob man derzeit keine gravierenderen Probleme zu lösen habe – stattdessen habe Trump nur einen neuen Geschäftszweig und das schnelle Geld im Sinn. Potzblitz, wer hätte das gedacht? (red, 16.12.2022)

The Young Turks