Wenn der Zeitplan von Kanzler Karl Nehammer aufgeht, soll es schon in der kommenden Woche so weit sein: Da will die türkis-grüne Koalition eine Aufstockung der Unternehmenshilfen fixieren. So hatte es der Kanzler vergangene Woche in der "Pressestunde" versprochen.

Dabei ist das aktuelle Hilfspaket erst gerade geschnürt worden: 1,3 Milliarden Euro bekommen Unternehmen als Energiezuschuss über die Förderbank des Bundes, die AWS, ausbezahlt. Das Geld soll Betrieben 30 Prozent ihrer gestiegenen Kosten ersetzen, ausbezahlt wird wie berichtet für eine rückwirkende Periode zwischen Februar und September 2022.

Die ÖVP-geführte Regierung kommt mit der geplanten Erweiterung der Hilfen dem Wunsch von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung nach. Beide hatten zusätzliche Mittel gefordert, nachdem Deutschland neben einer Strom- auch eine Gaspreisbremse für seine Industrie angekündigt hatte.

Das Argument der heimischen Industriekapitäne: Ohne zusätzliche Hilfen werde Österreich einen Wettbewerbsnachteil erleiden. Deutschland nutzt tatsächlich den neuen Förderrahmen der EU. Dieser erlaubt dem Staat höhere Zuschüsse an bestimmte Betriebe, auch sind die Kriterien für höheren Hilfen nicht mehr ganz so strikt.

Garantie für 90 Prozent der Belegschaft

Freilich stimmen nicht alle Expertinnen und Experten mit dem Argument des Wettbewerbsnachteils überein. Der Ökonom Klaus Weyerstraß vom Forschungsinstitut IHS etwa meint, dass befristete Hilfe, wie Deutschland sie mit der Gaspreisbremse plant, kein großes Problem sein werde. Die deutschen Zuschüsse sollen ja Anfang 2024 auslaufen.

Nun schaltet sich in die Debatte auch erstmals der ÖGB ein: Gewerkschaftschef Wolfgang Katzian unterstützt die Forderung nach einer Ausweitung der Hilfen für Industriebetriebe. "Die Deutschen habe eine Vorlage gemacht – wenn wir keinen Standortnachteil für die Industrie erleiden wollen, müssen wir nachziehen." Allerdings: Es brauche klare Kriterien und Auflagen für das Geld, so der Gewerkschafter.

Katzian fordert konkret eine Jobgarantie, wie es sie auch in Deutschland im Gegenzug für die Gaspreisbremse geben soll. Dort müssen Unternehmen, die sehr hohe Unterstützung in Anspruch nehmen, zusagen, dass sie auch ein Jahr nach Auslaufen der Förderungen noch mindestens 90 Prozent ihrer Belegschaft halten. "Das ist eine sehr gute Grundlage für weitere Diskussionen", sagt Katzian.

Der ÖGB wäre noch gerne mit am Tisch, wenn die Regierung das bestehende Unternehmenshilfspaket erweitert. Bisher sei man nicht eingebunden gewesen. (András Szigetvari, 18.12.2022)